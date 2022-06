Giornata Mondiale tumore al rene: il 16 giugno, una giornata per approfondire

Giornata Mondiale tumore al rene: la diretta online di ANTURE sarà giovedì 16 giugno dalle 11:45 alle 12:45 e si potranno rivolgere domande ai relatori

Il tumore al rene è una malattia che risulta in forte crescita in tutto il mondo. A differenza di molte altre neoplasie è molto difficile ottenere diagnosi precoci. Questo la rende una patologia oncologica molto insidiosa e pericolosa per i malati. Gli specialisti e i pazienti hanno oggi a disposizione nuove e più efficaci armi e ciò nonostante si parla ancora poco del carcinoma renale. Da qui l’esigenza di promuovere nuove iniziative informative tra tutta la popolazione e in particolare in quelle persone considerate a rischio d’insorgenza.

Per questo da alcuni anni si celebra la Giornata Mondiale contro il Tumore del Rene che è promossa dall’International Kidney Cancer Coalition (IKCC). Quest’anno l’evento si celebra il 16 giugno e per l’occasione si terrà un media tutorial virtuale. Interverranno:

Tonia Cinquegrana (Presidente di ANTURE, Associazione Nazionale tumore del rene)

Giuseppe Procopio (Responsabile Oncologia Medica genitourinaria della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano)

Sergio Bracarda (Presidente Incoming SIUrO – Società Italiana di Urologia Oncologica)

Camillo Porta (Professore Associato di Oncologia Medica presso l’Università di Pavia)

Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della lotta alla neoplasia nel nostro Paese e portare anche il punto di vista dei pazienti.

Leggi anche