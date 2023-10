Giornata nazionale della psicologia, "non trascurare la salute mentale"

Giornata nazionale della psicologia

La cura della salute mentale non ha età. E’ questo il significato del tema scelto quest’anno per celebrare la Giornata nazionale della psicologia: "Psicologia come ponte per le generazioni”.

Venerdì 13 ottobre l’Ordine degli psicologi della Lombardia (Opl) promuove due eventi presso la Casa della psicologia di Milano, in piazza Castello 2. Entrambi gli eventi si inseriscono nel palinsesto di iniziative Milano4 Mental Health 2023 promosso dal Comune di Milano.

“Salute Psicologica a Scuola: Navigare l'Adolescenza in un Mondo in Cambiamento” è il titolo del primo appuntamento dedicato all’età scolastica, che si terrà dalle 11:30 alle 13 presso la Casa della Psicologia a Milano e sarà trasmesso anche online su Gotowebinar.

In un'epoca di rapidi mutamenti, sfide complesse e prospettive incerte la figura dello psicologo scolastico è cruciale nella promozione e salvaguardia del benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti.

Oltre alla Presidente Opl, Laura Parolin, farà i saluti istituzionali l’Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Simona Tironi. Interverranno Emanuela Confalonieri, psicologa e docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione Università Cattolica di Milano; Veronica Velasco, coordinatrice regionale della Rete delle Scuole che promuovono Salute - Lombardia; Davide Baventore, Vicepresidente OPL e Matteo Loria, ANP Lombardia. Il dibattito verrà moderato da Brunella Bolloli, giornalista di Libero.

“Tutela della Salute Psicologica: Reti di Prossimità e Sostegno nell’età anziana” è il titolo del secondo evento della giornata dedicato all’età anziana, che si terrà dalle 14.30 alle 16 presso la Casa della Psicologia a Milano e sarà trasmesso anche online su Gotowebinar.

Le potenziali vulnerabilità legate alla fase di vita dell'invecchiamento rappresentano un tema di interesse centrale per la tutela della salute psicologica. Per questo motivo l’evento vedrà il contributo di esperti che si confronteranno sui temi legati alla tutela del benessere e della dignità delle persone anziane in ogni fase della loro vita.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali della Presidente Opl, Laura Parolin. Interverranno Marcella Messina, Assessore Welfare Comune di Bergamo; Maria Gattuso, Università degli Studi di Bergamo; Francesca Morganti, Università degli Studi di Bergamo; Marco Papa, Direttore Welfare Comune di Milano. Modererà il dibattito Chiara Sgreccia, giornalista de L'Espresso.

“Nel mese di ottobre, in concomitanza con la Giornata nazionale della psicologia, ci troviamo coinvolti in iniziative che pongono la tutela della salute psicologica come mandato centrale e prioritario per la nostra comunità professionale. In tal senso, abbiamo organizzato un calendario di iniziative che promuovono il diritto fondamentale di accedere a un aiuto psicologico tempestivo e gratuito mettendo al centro i ragazzi e gli anziani” ha dichiarato la Presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, Laura Parolin.

La giornata del 13 ottobre proseguirà con altri eventi Opl. Il primo, dal titolo “Gli strumenti della Psicologia coi Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”, si terrà dalle 16 alle 19:30 presso la Casa della Psicologia a Milano e sarà trasmesso anche online su Gotowebinar. L’evento vuole raccontare il lavoro svolto e i risultati ottenuti dal Tavolo di Lavoro “Psicologia dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione” costituito da Opl per promuovere lo sviluppo della professionalità psicologica in relazione al trattamento di queste patologie.

Oltre alla Presidente Opl, Laura Parolin, farà i saluti istituzionali Ivan Limosani, Regione Lombardia – Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità psichica, Sanità penitenziaria.

All’incontro parteciperanno Maria Angela Abrami, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile Servizio Psicologia ASST Spedali Civili di Brescia; Dora Aliprandi, Psicologa, Psicoterapeuta Individuale e di gruppo, Comitato Scientifico ABA – Associazione per lo studio e la ricerca su anoressia, bulimia e disordini alimentari, Socio SIPRe – Società Italiana Psicoanalisi della Relazione, Psicoterapeuta EMDR – Socio dell’Associazione EMDR Italia; Martina Benincasa, Psicologa, Psicoterapeuta in formazione, Federica Boeris, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Presidente Nutrimente ODV, Responsabile CTDA di Saronno; Alessandro Chinello, Psicoterapeuta, Specialista in Neuropsicologia, PhD, Fondazione Maria Bianca Corno; Debora Colson, Psicologa, Psicoterapeuta, Coordinatrice del Servizio Disturbi Alimentari dello Studio associato ARP, Fondatrice del Progetto FoodNet; Domenico Cosenza, Psicologo, Psicoterapeuta; Pamela Pace, Psicoanalista, Psicoterapeuta; Alessandro Raggi, Psicologo, Psicoterapeuta, Vice- Presidente Fondazione Ananke di Villa Miralago, Direttore Scuola di Psicoterapia analitica AION; Carla Sabatti, Psicologa, Psicoterapeuta in formazione e Cinzia Sacchelli, Psicologa Psicoterapeuta, Consigliera OPL, Responsabile U.O. Psicologia ASST di Crema. Il dibattito verrà moderato da Cinzia Sacchelli, Consigliera OPL e Martina Benincasa, Psicologa, Psicoterapeuta in formazione.

L’ultimo evento della giornata “Le psicoterapie di gruppo online” si terrà dalle 21 alle 22:30 presso la Casa della Psicologia a Milano e sarà trasmesso anche online su Gotowebinar. Un’occasione per parlare della diffusione della psicoterapia online e del passaggio dal cerchio del gruppo al quadrato dello schermo, che hanno comportato la necessità di ripensare le pratiche terapeutiche di gruppo.

L’evento verrà introdotto dalla Presidente Opl, Laura Parolin. Interverranno al dibattito Ivan Ambrosiano, psicologo e psicoterapeuta; Silvia Corbella, psicologa e psicoterapeuta; Franco Del Corno, psicologo e psicoterapeuta e Ilaria Locati, psicologa e psicoterapeuta.