Infermieri sui lungomare italiani, in presidi organizzati, in aiuto a ospedali

Un film che non vorremmo più rivedere questa estate: pronto soccorsi nuovamente in tilt, aumento di ricoveri fisiologico e carenza di infermieri (in Italia ne mancano 80 mila) ormai davvero allo stremo.

Il sindacato infermieri Nursing Up propone dei presidi sanitari sui lungormare italiani per alleggerire il peso sul territorio e in particolare sugli ospedali.

"Mentre Governo e Regioni hanno il dovere di costruire, in sinergia, una campagna di prevenzione per sollecitare i cittadini a non abbassare la guardia di fronte al virus - si legge nel comunicato - dall’altra parte occorre di certo snellire i carichi ospedalieri, laddove i ricoveri e la presenza dei pazienti nei pronto soccorsi siano solo strettamente necessarie e legate a patologie serie, dal momento che il personale, tra lacune strutturali, ferie sacrosante e quegli 80mila infermieri che mancano all’appello in tutta Italia, è già fortemente provato. Ci conforta l’iniziativa di qualche comune, come quello di Pisa, che con una brillante azione autonoma, ha installato un presidio di pronto soccorso lungo il litorale toscano, agendo di concreto con cooperative private di infermieri e altri volontari".

E continua: "Rivolgiamo pubblicamente questa nostra proposta direttamente al Presidente delle Regioni, Fedriga. Inserire presidi di assistenza infermieristica nelle città vacanziere, nei pressi delle spiagge, e non solo per attività di primo soccorso, perchè i professionisti infermieri possono fare tanto di più, sarebbe solo un piccolo ma straordinario esempio di quella indispensabile progettualità che le Regioni devono mettere in atto. Tutto questo allo scopo di migliorare le prestazioni sanitarie, che mai come in questa estate, di parziale ritorno alla vita, possono trarre vantaggio immenso da pronto soccorsi meno affollati, dove infermieri e medici dovrebbero prendersi cura ogni giorno, ogni minuto, dei casi più seri, come già fanno da sempre".