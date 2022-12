Influenza, proteine per combatterla a tavola: brodo, zabaione, stracciatella

Influenza, tre proteine per combatterla. Gli esperti: “Sulla tavola brodo, zabaione, stracciatella”

Non semplici "rimedi della nonna", ma soluzioni a prova di scienza per contrastare l'influenza ... con il cibo. Sono tre i piatti della tradizione, infatti, che all'interno di una dieta equilibrata possono dare una mano all'organismo e al sistema immunitario per difendersi dal freddo e dai malanni di stagione.

Tre piatti che sono ricchissimi di proteine: "Ci sono cibi particolarmente indicati nella stagione invernale – sottolinea Elisabetta Bernardi, specialista in Scienza dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista – In generale le proteine forniscono i mattoni per costruire altre sostanze che intervengono nella nostra difesa, come gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario e svolgono quindi un ruolo importante nella guarigione e nel recupero”.

Influenza, gli esperti spingono sull'alimentazione: una cura attraverso brodo, zabaione, stracciatella

“La carne, in particolare – evidenzia Bernardi – assicura all’organismo un’ottima quantità di proteine di alto valore biologico; inoltre contiene specifiche sostanze che svolgono un ruolo importante nell’inibire lo stress ossidativo e l’infiammazione, modulare la risposta immunitaria". Ecco perchè il primo dei piatti indicati è il brodo, di carne o di pollo: caratterizzato da altissima digeribilità e assimilabilità, avrebbe un vero e proprio potere curativo grazie a una serie di sostanze dotate di attività medicinale benefica, tra cui un meccanismo antinfiammatorio che contribuisce ad alleviare i sintomi dell’influenza e delle infezioni del tratto respiratorio.

Il secondo alimento è lo zabaione, o meglio il suo ingrediente principe: l'uovo è infatti ricco di vitamine del gruppo B, che contribuiscono alla prima risposta dell’organismo nei confronti di un agente patogeno, oltre a sali minerali, tra cui il fosforo e il ferro e una buona fonte di zinco, essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario.

Infine, non poteva mancare la stracciatella, ossia la pastina in brodo, sempre con l’aggiunta di un tuorlo d’uovo. Un piatto veloce, semplicissimo da preparare e molto nutriente, un vero rimedio casalingo contro i sintomi dell’influenza.