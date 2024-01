L'Ema approva tre nuovi farmaci: ok alla cura contro la schizofrenia

L'Ema approva tre nuovi farmaci: un antibiotico, un fattore di crescita dei leucociti e un generico per il trattamento della schizofrenia

L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) in occasione della prima riunione dell'anno del Comitato per i farmaci a uso umano (Chmp) ha autorizzato l'immissione sul mercato di tre nuovi farmaci. Il primo è una antibiotico, il secondo un fattore di crescita dei leucociti e il terzo una versione generica del principio attivo per il trattamento della schizofrenia.

Nello specifico i farmaci approvati sono:

Cefepime/enmetazobactam (Exblifep, Advanz Pharma) per il trattamento di infezioni resitenti alle vie urinarie, polmoniti nosocomiali e delle condizioni di sepsi

per il trattamento di infezioni resitenti alle vie urinarie, polmoniti nosocomiali e delle condizioni di sepsi Efbemalenograstim alfa (Ryzneuta, Evyve Biotechnology) per la gestione della neutropenia febbrile nei pazienti in chemioterapia

per la gestione della neutropenia febbrile nei pazienti in chemioterapia Paliperidone (Niapelf, Neuraxpharm Pharmaceuticals) per il trattamento di mantenimento della schizofrenia in pazienti adulti stabilizzati con paliperidone o risperidone

L'Ema ha anche negato la commercializzato per Leriglitazone (Nezglyal, MYnorix Therapeuticals) e Pegcetacoplan (Syfovre, Apellis Pharmaceuticals), il primo utilizzato per il trattamento dell'adrenoleucodistrofia cerebrale e il secondo per la cura dell'atrofia geografica secondaria e degenerazione maculare senile. Confermate anche le restrizioni ai farmaci a base di pseudoefedrina.