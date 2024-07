L'ultima moda: cambiare colore degli occhi. Gli esperti: "Rischiate la vista"

Cambio del colore degli occhi, l'ultima moda tra gli influencer. "Si rischia grosso"

L'ultima pazza moda che spopola tra gli influencer o presunti tali è quella di cambiare il colore dei propri occhi. Non mettendo particolari lenti a contatto ma tramite una vera e propria operazione chirurgica. L'intervento, che costa 9mila €, si chiama cheratopigmentazione, si tratta di un'operazione di chirurgia estetica che - riporta Il Messaggero - viene effettuata in meno di un'ora e che cambia in maniera irreversibile lo sguardo. Questo trend spopola soprattutto tra i giovanissimi, ma gli esperti mettono in guardia sui rischi. Su Google la ricerca di informazioni su questo particolare intervento è aumentata del 400% solo negli ultimi 3 mesi. "Troppi rischi per la vista, questa - dice Matteo Piovella, presidente della società oftalmologica italiana - è solo una manovra di marketing. L'operazione non promuove nessun vantaggio medico per qualità visiva. Purtroppo questa storia è una perfetta costruzione organizzata con sistemi di marketing eccellenti come sono soliti fare gli influencer".

"La richiesta per questo particolare tipo di intervento è molto elevata, soprattutto - prosegue Piovella su il Messaggero - da parte dei più giovani. Fino a poco tempo fa il cambio di colore degli occhi si faceva attraverso la rimozione del pigmento che protegge l'occhio, un sistema che rende gli occhi azzurri ma può portare anche al glaucoma e alla possibile successiva perdita della vista. Siccome non si riusciva a cambiare il colore dell'iride si è pensato a una strada alternativa: tatuare la cornea. Questa però per natura dovrebbe essere trasparente, e così va preservata. Su questo tipo di operazione, che in realtà esiste da 10 anni, non ci sono abbastanza dati, chi la pratica non diffonde i numeri. Bisogna agire con molta prudenza e una volta effettuata non si torna più indietro".