Alzhimer, una possibile cura grazie alla scoperta di un gruppo di molecole

Grazie alla scoperta di un gruppo di molecole, gli scienziati stanno progettando una possibile cura per l'Alzheimer e altre malattie neuro degenerative

Potrebbe esserci una nuova cura per Alzheimer e altre malattie neuro degenerative. Lo fanno sapere gli scienziati del Penn State Eberly Collage of Science in Pennsylvania, Usa. Il trattamento andrebbe ad agire invertendo il processo della patologia. Tutto è partito dalla scoperta di un gruppo di molecole che sembrano avere un ruolo nello sviluppo del morbo di Alzheimer. "Siamo interessati a comprendere i primi cambiamenti cellulari che si riscontrano non solo nell'Alzheimer, ma anche in altre malattie neuro degenerative, tra cui il Parkinson e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA)", dicono gli scienziati.