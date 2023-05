La minaccia di una nuova epidemia, paura per il virus: ecco quale

Nuova epidemia dal Regno Unito

Destano preuccupazione in Gran Bretagna i dati riportati dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), che denotano un notevole aumento dei casi di morbillo nel Paese. Secondo le stime, l'incremento del numero dei malati si concentra a Londra, ma ci sono state infezioni anche altrove. Dodici dei casi sono stati registrati all'estero, mentre gli altri si sono diffusi nel Regno Unito. In tutto l'anno scorso sono stati registrati 54 casi di morbillo. Tuttavia, nei primi quattro mesi del 2023 ce ne sono gia' stati 49. "E' molto preoccupante, per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, assistere a un tale aumento dei casi di morbillo ", ha dichiarato la dottoressa Vanessa Saliba, dell'UK Health Security Agency (Ukhsa).

Il virus si diffonde con incredibile facilita' e il calo dei tassi di vaccinazione sta rendendo i bambini maggiormente vulnerabili all'infezione. Il morbillo passa da persona a persona cosi' facilmente che il 95% delle persone deve essere immunizzato per bloccarne la diffusione. Tuttavia, secondo le stime raccolte dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) solo l'85% dei bambini di cinque anni in Inghilterra ha ricevuto le due dosi raccomandate. I sintomi principali del morbillo sono febbre ed eruzione cutanea. Ma puo' causare complicazioni piu' gravi, come la meningite, e un'infezione puo' essere fatale.