Loretta Goggi testimonial della campagna "Fai vincere le tue ossa"

Loretta Goggi testimonial d’eccezione di “Fai vincere le tue ossa”: campagna di sensibilizzazione sulla fragilità ossea, promossa da Amgen Italia in collaborazione con APMARR, Fedios, Fondazione FIRMO, Senior Italia, GISOOS, OrtoMed, e SIOMMMS e con l’egida della SIE

A partire dal 17 novembre e fino al 15 dicembre, sarà attivo il Numero Verde gratuito 800.888.844, che metterà a disposizione dei cittadini uno specialista dell’osso per rispondere a domande sulla fragilità ossea e il rischio di fratture.

Dialogo con il medico, continuità terapeutica e corretta informazione: questi i punti chiave che la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione sulla fragilità ossea “Fai vincere le tue ossa” vuole continuare a portare all’attenzione del pubblico, questa volta con il volto di Loretta Goggi, testimonial d’eccezione.

“Fai vincere le tue ossa”, promossa da Amgen Italia in collaborazione con APMARR, Fedios, Fondazione FIRMO, Senior Italia, GISOOS, OrtoMed, e SIOMMMS, con l’egida della SIE, intende aiutare chi soffre di fragilità ossea a farlo nel modo migliore, puntando sulla prevenzione e sul ruolo decisivo del dialogo con il medico curante.

“Osteoporosi? La terapia non è un gioco. Seguila” è il claim della campagna che vedrà Loretta Goggi protagonista sui mezzi digitali, la carta stampata e in uno spot TV.

«Ho compiuto da poco settant’anni e credo di rappresentare una fascia di età particolarmente interessata al problema, fascia che sono ben felice di rappresentare sia come cittadina attiva, nonostante qualcuno dica che siamo diventati inutili, sia per il fatto di avere un’età con la quale tutti coloro che seguiranno questa campagna si possono identificare – dichiara Loretta Goggi – Mi avventuro quindi in questa campagna sulla fragilità ossea, e sono contenta di farlo, perché è un tema che mi riguarda molto da vicino: personalmente faccio i controlli periodici per valutare la salute delle mie ossa, questo tema lo vivo anche sulla mia pelle, in questo caso sulle mie ossa, e le persone che mi seguono lo sanno .Con questa campagna vogliamo spingere le donne a rischio di frattura, e quindi a rischio di peggiorare la loro qualità di vita e di perdere la loro indipendenza, a non trascurare la salute delle proprie ossa e a prendersi cura di sé in modo costante e convinto; specialmente in questo momento di emergenza COVID è importante continuare a seguire i consigli dei medici e non interrompere le terapie».

Tutte le informazioni sulla patologia e il test di valutazione del rischio sono disponibili sul sito www.ossafragili.it



Novità della nuova edizione della campagna “Fai Vincere le tue ossa”, il Numero Verde 800.888.844 a disposizione dei cittadini per rispondere a domande, chiarire dubbi, comprendere quando si è a rischio di fragilità ossea e sottolineare la vitale importanza di aderire in maniera diligente alla terapia.

Per rispondere ai quesiti saranno coinvolti specialisti dell’osso afferenti a Centri specializzati in tutta Italia.

Il Numero Verde, totalmente gratuito, sarà a disposizione 2 giorni a settimana per 4 settimane, a decorrere

da 17 novembre fino al 15 dicembre 2020, ogni martedì e giovedì, dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 18.30.

Sul sito di campagna www.ossafragili.it sono disponibili informazioni sulla fragilità ossea, suggerimenti sui corretti stili di vita, consigli nutrizionali, una panoramica sui trattamenti, indicazioni utili per prepararsi a una visita medica, oltre alla possibilità di fare un test per sapere se si è a rischio o meno di fragilità ossea e, di conseguenza, di fratture da fragilità.