Mascherine con il caldo: i modelli più adatti secondo gli esperti

Mascherine con il caldo: l'infettivologo Matteo Bassetti ha diffuso alcune informazioni sui migliori modelli da usare con le alte temperature

Le mascherine sono considerate dalla maggior parte degli esperti uno strumento fondamentale per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus insieme all'ingiene delle mani e il distanziamento sociale. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria è nato un acceso dibattito sul fatto se le mascherine siano effettivamente utili o addirittura dannose. Nelle prime fasi della pandemia, ad esempio, si pensava dovessero essere indossate solo da medici e infermieri. Ora che è arrivato il caldo le mascherine, di cui ne esistono diverse versioni (ffp2, ffp3, chirurghiche, di stoffa, etc.) sono diventate un fastidio ulteriore ma secondo gli esperti alcuni modelli sono migliori di altri durante i mesi estivi.

Mascherine con il caldo: il modello giusto per ridurre il fastidio e respirare bene

L'obbligo delle mascherine è ancora in vigore in molte Regioni ma indossarle con le temperature elevate non solo fa sudare ma rende anche più difficile respirare. Pare però che alcuni modelli siano più sopportabili di altri e alcuni consigli al riguardo arrivano da Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L'infettivologo in un post sul suo profilo Facebook ha condiviso uno studio pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health.

La ricerca afferma che le migliori mascherine con il caldo sono quelle chirurgiche e non le N95 o ffp2. Quest'ultime non solo costano di più ma sono meno aderenti e aumentano di molto la temperatura del volto. "Per strada – scrive Bassetti – vedo ancora troppa gente con le N95 perché pensano siano migliori. Lasciamole agli operatori sanitari e continuiamo ad usare, quando servono, le mascherine chirurgiche".