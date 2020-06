NASCE OBECITY DIGITAL VILLAGE per combattere l’obesità di grandi e piccoli

Sono 25 milioni gli italiani in sovrappeso oppure obesi. Si parla del 46% degli adulti e del 24% degli under 18, ma spesso non si percepisce il rischio che questo comporta per la salute. Per questo motivo è essenziale sensibilizzare le persone, coinvolgendole, sull'importanza di una buona alimentazione e di uno stile di vita sano. A questa necessità risponde dal 2019 Obecity, format ideato e prodotto da SG Company, principale player nella comunicazione integrata Live & Digital e società quotata in Borsa Italiana nel segmento AIM Italia.

Quest’anno, a seguito della pandemia da nuovo Coronavirus e delle sue ben note conseguenze, il concept così come lo si conosceva si è evoluto per adattarsi ai cambiamenti in corso, senza però perdere mai di vista gli obiettivi e i valori fondanti: avviare una svolta culturale sul tema dell’obesità, informare e insegnare a mangiare bene a muoversi, in famiglia, a scuola e nei diversi percorsi formativi, grazie al supporto di un Advisory Board composto da scienziati e luminari esperti di questa patologia.

Obecity goes digital diventa a tutti gli effetti Obecity Digital Village. Attraverso attivazioni di contenuti unconventional e strumenti di comunicazione online si raggiungerà il target di riferimento, con un linguaggio semplice e autorevole. Muovendosi verso un approccio digital Obecity creerà momenti di dialogo diretto e confronto, atterrando poi con un evento fisico nel 2021.

Per un format così innovativo e ambizioso, il debutto ufficiale non poteva che rientrare in una cornice d’eccezione: in occasione di WNF 2020: HEALTH – primo appuntamento del Wired Next Fest 2020, dedicato alle tecnologie per la salute, in collaborazione scientifica ed editoriale con Humanitas –vi è stata la presentazione del nuovo format di comunicazione integrata a cura di SG Company, con il sostegno di Medtronic Italia. Durante l’intervento in programma oggi dal titolo “Sensibilizzare sull'obesità grazie al digitale” tre figure chiave del progetto Obecity ne hanno illustrato il concept, le finalità, i contenuti, il target, gli strumenti e le risorse impiegate. Davide Verdesca, Chairman & CEO di SG Company, Elena Busetto, Country Corporate Social Responsibility & Philanthropy Lead Medtronic Italia e il professore Michele Carruba, Presidente Advisory Board Obecity, sono intervenuti per raccontare l’evoluzione del progetto secondo un approccio espressamente digital oriented.

“Con Obecity Digital Village proseguiamo il percorso di informazione e prevenzione dell’obesità iniziato nel 2019 in occasione dello European Obesity Day – afferma Davide Verdesca, Chairman & CEO di SG Company. Desideriamo mettere a disposizione ciò che il Gruppo sa fare meglio: raccogliere il sapere e l’autorevolezza di chi studia cause ed effetti di un determinato tema per poi tradurli in strumenti semplici e attività concrete al servizio di tutta la popolazione. Il progetto Obecity conferma il nostro impegno concreto nell’investire in iniziative ad alto impatto sociale.”

Obecity, partirà dal mese di settembre con lo sviluppo del progetto editoriale sui canali online, attraverso un Hub Digitale(blog o piattaforma in cui la community potrà relazionarsi con la redazione e con l’Advisory Board) e tre canali social: Facebook, Instagram e LinkedIn. Target primario dell’iniziativa, bambini e adulti (Kids & Family), perché è proprio all’interno della famiglia che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che l’obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione.

Il progetto di sensibilizzazione, oltre ad avvalersi di noti health influencer e brand Ambassador, potrà contare su due importanti media partnership. Grazie alla collaborazione con Wired Italia e LifeGate - tra le testate più attente ai corretti stili di vita - il format potrà amplificare così ulteriormente la reach dei propri messaggi, al fine di ingaggiare un pubblico molto ampio e costruire una community che veda in Obecity un autorevole divulgatore di informazioni e consigli utili. Nello specifico, Wired è media partner anche per altre iniziative curate dalla Format Division del Gruppo guidato da Davide Verdesca.