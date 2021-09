No vax, giovane americana pentita posta su tic tok prima di morire

"Non avrei dovuto aspettare."

Nell'ultimo video pubblicato sul suo account TikTok, Megan Alexandra Blankenbiller o @atasteofalex ,ha supplicato i suoi follower di non commettere lo stesso errore che ha fatto lei - in attesa di ottenere il vaccino COVID-19 - che alla fine le è costato la vita.

Megan Alexandra Blankenbiller si è ammalata prima di poter ottenere il vaccino COVID-19. Ha trascorso i suoi ultimi giorni in ospedale cercando di aiutare gli altri a evitare lo stesso errore.

Blankenbiller è morta di COVID-19 il mese scorso giovanissima dopo aver documentato il suo viaggio con il virus attraverso una serie di brevi video. Ha annunciato per la prima volta di aver contratto il COVID-19 e di non sapere dove con un video di se stessa in ospedale. Nella didascalia, ha esortato gli altri: “Non aspettate a vaccinarvi, andate ora”.

E l’appello è stato ripetuto in maniera sempre più drammatica anche negli altri due video successivi.

In un primo video, la ragazza ha attaccato l'idea totalmente errata di coloro che sono vaccinati e pensano che non potranno più contrarre il virus . Poi ha spiegato come il vaccino ti aiuti, nel caso ci si ammali, a resistere ai danni del Covid-19.

Nel secondo video Blankenbiller ha detto che aveva avuto paura ad andare a vaccinarsi. Ma in ospedale ha avuto più paura nel sentire i “gemiti e le urla delle persone che soffrono" e vedere dai vetri il dolore di coloro che avevano perso i loro cari.

Nell’ultimo suo video video, quello finale, girato dal letto d'ospedale, così come tutti gli altri, ha affermato che stava diventando più difficile parlare ma ha voluto ugualmente condividere la sua storia: non era contraria ai vaccini ma aveva perso tempo nel cercare maggiori informazioni e soprattutto avrebbe voluto farsi vaccinare contemporaneamente alla sua famiglia, una decisione sbagliata e di cui ha detto di essersi pentita.

"Penso sia stato un errore. Non avrei dovuto aspettare", ha detto. "Se sei convinto anche solo al 70% di volere il vaccino, vai a fartelo. Non aspettare. Vai a vaccinarti perché in questo modo, se anche prenderai il virus, allora non finirai in ospedale come me, ok?". Troppo tardi, purtroppo.