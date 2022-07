Orticaria solare: scopri come fare per evitare questa patologia

Scopri nel nostro approfondimento che cos'è l'orticaria da sole, quali sono i sintomi e come evitare questa patologia

L'orticaria solare è un disturbo che presistente nel tempo e si scatena in seguito all'esposizione solare. Per molti versi è simile alla dermatite polimorfa solare. Questo disturbo si manifesta con una reazione cutanea pruriginosa nelle zone del corpo direttamente esposte al solare solitamente in età adulta (35 anni di media). Si tratta comunque di condizione molto rara (meno dell'1% delle forme di orticaria in generale). Le donne sembrano i soggetti più esposti a questa patologia. Anche alcuni farmaci possono scatenare i sintomi della orticaria solare (atorvastatina, clorpromazina, tetraciclina, contraccettivi orali).

Orticaria solare, sintomi

I sintomi dell'orticaria solare di solito compaiono non appena ci si espone al sole e nelle zone direttamente colpite dai raggi o coperte da indumenti sottili o bianche. Solitamente sono risparmiati volto e mani ma si potrebbe sperimentare un gonfiore agli occhi. I principali sintomi sono:

Papule edmatose, ovvero lesioni in rilievo del diametro inferiore al centimestro

Pomfi ed eritema (arrossamento)

Bruciore e prurito

Nausea

Respiro sibilante

Broncospasmo e dispnea

Svenimento nei casi più gravi

I sintomi cutanei nel 75% dei casi scompaiono entro un'ora dalla sospensione dell'esposizione solare ma la gravità e durata degli stessi sono proporzionali all'intensità della luce. Trattandosi di una malattia cronica, solo pochi pazienti riescono a liberarsene nel lungo periodo.

Orticaria solare: rimedi naturali

La cura dell'orticaria solare parte soprattutto dalla prevenzione. La prima cosa da fare è evitare l'esposizione alla luce solare, indossando indumenti scuri e utilizzando la protezione solare (ecco quanto e quando metterla). Per prepararsi alla bella stagione si può provare a iniziare gradualmente ad esporsi al sole nel corso delle settimane precedenti e seguire una dieta particolare per l'abbronzatura. A livello farmacologico si possono assumere antistaminici come difenidramina, loratadina, fexofenadina e cetirizina. Prima di assumerli si consiglia sempre di chiedere un parere medico