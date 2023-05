Ottavio Alfieri, riconoscimento prestigioso a NY. Operò Berlusconi al cuore

Alfieri e il ringraziamento di Elisabeth Taylor: "Ditegli che lo amo"

Nella giornata che festeggia i lavoratori il mio pensiero va al Professore Ottavio Alfieri, cardiochirurgo di fama internazionale, punto di riferimento dell’ospedale San Raffaele di Milano. Alfieri riceverà il quattro maggio a New York, dalla Società di Chirurgia toracica, il Premio alla carriera, “Lifetime achievement award.” Un riconoscimento prestigioso per un medico straordinario che ha salvato un’impressionante numero di vite. Ha eseguito più di diecimila interventi in quaranta anni. Indimenticabile, per i mass media, l’operazione al cuore a Silvio Berlusconi. Ottavio Alfieri è inventore della tecnica “Edge-To Edge Mitral Repair,” una scoperta che ha permesso trattamenti non invasivi di diverse patologie valvolari. Elisabeth Taylor, ad esempio, è stata salvata grazie al genio del Prof. Alfieri, quando l’attrice scoprì il nome di chi aveva pensato quella tecnica salvifica, lo ringraziò con queste parole: "Dite ad Alfieri che l’amo".

Ottavio Alfieri è amato non solo dalla grande icona del cinema di tutti i tempi, ma anche da tantissime persone, che note al grande pubblico non sono e che grazie ad un genio della cardiochirurgia hanno continuato a vivere, a realizzare la propria vita. Non è questo il più grande miracolo che un medico possa fare? Accudire la vita, ‘riparare i guasti’ del corpo, allungare quindi la vita. Grazie ad Ottavio Alfieri per ciò che ancora fa, salvare le vite. Per concludere: invito tutti ad ascoltare il suo intervento nell’ambito della Milanesiana 2023 ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il 16 giugno alla Fondazione AEM, alle 12,00. Imperdibile! Complimenti Professore Ottavio Alfieri per il suo meritatissimo Premio alla carriera.