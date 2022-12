Panettone o pandoro, quale fa ingrassare di più?

La scelta tra pandoro e panettone divide gli italiani da sempre ma non si tratta solo di una questone di gusti. I due dolci tradizionali tipici delle festività invernali non mancano mai sulla tavola e spesso si trascinano ben oltre il periodo natalizio. Una fetta tira l'altra e in poco tempo ci si trova ad affrontare con timore la bilancia. I due lievitati infatti sono piuttosto calorici e ricchi di grassi e se si esagera la possibilità di dover fare un nuovo buco alla cintura diventa molto concreta. Quali sono le panettone o pandoro calorie e quale dei due dolci fa ingrassare di più? Ecco la risposta.

Panettone o pandoro, ecco quale scegliere se siete a dieta





Se vogliamo fare un confronto tra panettone e pandoro dal punto di vista energetico e di grassi è il primo a risultare il più adatto a chi deve stare attento alla linea. Cento grammi di pandoro infatti apportano circa 360 calorie e contengono 18-20% di grassi. La stessa quantità di panettone invece porta 320 calorie e il 10-12% di grassi. Ovviamente queste percentuali variano a seconda delle ricetta, della preparazione e se si tratta di un prodotto artigianale o industriale. Le farciture poi aumentano l'apporto di calorie e grassi.

In sintesi:

Il pandoro ha più calorie del panettone

Il pandoro ha più grassi e colesterolo del panettone

.Il panettone ha più fibre o carboidrati del pandoro

Per tutte queste caratteristiche panettone e pandoro non sono adatti a chi segue un regime alimentare ipocalorico o a coloro che soffrono di colesterolo alto, malattie metaboliche e diabete. Se invece siete celiaci, ecco per voi un ottimo menù di Natale senza glutine.

Panettone, calorie e valori nutrizionali per 100 g

Calorie: 319 Kcal

Carboidrati: 51.30 g

Proteine: 8.60 g

Grassi: 10.20 g (saturi: 5.80g - monoinsaturi: 3.50g - polinsaturi: 0.90 g)

Colesterolo: 132.40 mg

Fibre: 2.80 g

Pandoro, calorie e valori nutrizionali per 100 g