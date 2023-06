Parkinson, ecco la macchina che cancella i tremori

Parkinson, installata in Italia e per la prima volta in Europa la macchina MrgFUS che elimina i tremori tipici della malattia

In Italia è diventata operativa la prima macchina che può eliminare in parte o del tutto i tremori dovuti al morbo di Parkinson. Il sistema si chiama MrgFUS (Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound o Trattamento con Ultrasuoni Focalizzati guidati dalla Risonanza Magnetica) e ha dimostrato risultati positivi nell'80% dei pazienti, oltre a presentare grandi vantaggi rispetto ai trattamenti tradizionali.

MrgFUS infatti non richiede il ricovero in ospedale né ha effetti collaterali. La macchina non produce radiazioni, dolore ed evita al paziente di contrarre le pericolose infezioni batteriche ospedaliere. Non servono poi interventi chirurgici e anestesia, oltre a essere minimamente invasivo. Basta una sola seduta per avere già un risultato positivo.

Parkinson, gli effetti benefici grazie a ultrasuoni e risonanza magnetica

MrgFUS è basata su due principi di base: una risonanza magnetica "3 Tesla" e gli ultrasuoni che producono ablazione dei tessuti malati. In questo modo è possibile curare non solo i tremori del Parkinson ma anche altri problemi come il dolore neuropatico, tumore alle ossa, fibromi e adenomiosi. Gli scienziati sperano in futuro di utilizzare il macchinario per somministrare farmaci nel cervello e curare altre forme di tumori come quella alla prostata.

MrgFUS è stata prodotta in Israele e installata presso l’Ospedale Borgo Trento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il progetto è stato finanziato con 1.360.000 euro dalla Fondazione Cariverona e il resto con gli utili della stessa AOUI.