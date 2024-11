Sanità, le nuove prestazioni del SSN: dalla procreazione assistita alla consulenza genetica

Sanità, dal 30 dicembre saranno introdotti nuovi nomenclatori tariffari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza protesica

Dopo 28 anni di attesa il prossimo 30 dicembre grazie al Decreto Tariffe approvato dalla Conferenza Stato-Regioni entreranno in vigore i nuovi nomenclatori tariffari per la specialistica ambulatoriale e assistenza protesica. Come riporta l'Ansa, ad essere aggiornate saranno oltre 3mila prestazioni. Si parte dalla procreazione assistita alla consulenza genetica, fino a idroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile e radioterapia stereotassica. Tra le prestazioni rientrano apparecchi acustici digitali, attrezzature per la domotica e sensori, arti artificiali di ultima generazione e sistema di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo.

L'aggiornamento a livello economico prevede fondi pari a 502,3 milioni di euro per la specilistica ambulatoriale e 47,5 milioni per la protesica.

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, verranno introdotte alcune prestazioni diagnostiche e terapeutiche avanzate prima sperimentali come alcune tecniche di radioterapia e terapie biologiche innovative. Modifiche anche per le tariffe di alcune procedure per la cura della cataratta e altre prestazioni oculistiche, che necessitano di un'integrazione per coprire la valutazione anestesiologica.

Per quanto riguarda la procreazione assistita, saranno adottate le tariffe previste dalla Regione Emilia Romagna, che comprendono la remunerazione di tutti i cicli delle percorso delle coppie. Infine, il nuovo nomenclatore aggiorna anche l'elenco delle ortesi e protesi per arti superiori e inferiori, inclusi ausili per la mobilità e calzature ortopediche.