Proprietà, benefici e controindicazioni del kiwi

Il kiwi, noto anche come Actinidia deliciosa, è un frutto originario della Cina, diventato ad oggi popolare in tutto il mondo grazie al suo sapore unico e alle sue numerose proprietà benefiche per la salute.

In realtà esistono diverse varietà di kiwi, differenti per aspetto, sapore, dimensioni e caratteristiche di crescita, e le diverse tipologie possono addirittura variare a seconda della regione geografica in cui vengono coltivate.

La varietà di kiwi più comune e popolare, nonché quella comunemente trovata nei mercati di tutto il mondo, è la Hayward. Ha una buccia marrone-olivastra ricoperta di peluria, una polpa verde brillante e un sapore dolce e leggermente acido. Un kiwi spesso più dolce rispetto alle altre varietà è il Gold (o giallo/dorato), caratterizzato da una buccia liscia e di colore marrone dorato e la polpa di colore giallo brillante. C’è poi la varietà Red, con la buccia verde scuro con venature rosse o rosso-marroni e la polpa che va dal verde al rosso, di sapore simile al kiwi Hayward. Citiamo infine anche quella Baby (o “kiwi da bocca”), la varietà più piccola, con una buccia più sottile, senza peluria, e una polpa dolce e succosa; e quella Jenny, la varietà resistente al freddo e che può essere coltivata in regioni con inverni più rigidi.

Queste sono solo alcune delle tipologie di kiwi più conosciute, ma esistono molte altre varietà coltivate in diverse regioni in tutto il mondo. Ogni varietà ha le sue caratteristiche distintive ma in generale i kiwi sono frutti ricchi di nutrienti. Vediamone ora insieme le proprietà, i benefici, e le controindicazioni.

Kiwi: valori nutrizionali

I valori nutrizionali medi dei kiwi possono essere leggermente diversi in base alla varietà acquistata e al grado di maturazione. In generale, 100 grammi di kiwi freschi hanno in media un basso apporto calorico, circa 61 calorie, e sono poveri di grassi, ma sono ricchi di nutrienti essenziali, tra cui un elevato contenuto di vitamina C (circa 92,7 milligrammi), un buon apporto di vitamina K, ma anche di vitamine E e A. Sono inoltre ricchi di potassio (circa 312 milligrammi) e di fibre (circa 3 grammi).

Il kiwi si rivela dunque una scelta sana e nutriente da includere in una dieta equilibrata e può essere consumato fresco, aggiunto a frullati, insalate o utilizzato in dolci e dessert. Vediamone ora nel dettaglio le proprietà e i benefici.

Kiwi: proprietà e benefici

Come abbiamo visto, questi frutti hanno una ricca composizione nutrizionale e ottimi composti bioattivi che potrebbero apportare numerosi benefici se integrati correttamente nella propria alimentazione. Si può quindi dire che il kiwi fa bene, se non si esagera nel consumo. Elenchiamo alcuni dei principali benefici e delle proprietà di questi amatissimi frutti:

sono ricchi di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a rafforzare il sistema immunitario e può quindi contribuire a ridurre la durata dei raffreddori e delle infezioni respiratorie, oltre che a prevenirle;

contengono potassio, minerale che aiuta a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo, e potrebbero anche aiutare a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e a migliorare la salute del cuore;

sono ricchi di fibre, quindi sono d’aiuto per favorire la regolarità intestinale e possono aiutare a prevenire la stitichezza, arrivando anche a svolgere un ruolo nel supportare la flora intestinale e migliorare la salute digestiva;

possono contribuire a mantenere la pelle sana e giovane, grazie alla presenza della vitamina C e altri antiossidanti utili per proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi (possono anche favorire la produzione di collagene);

contengono luteina e zeaxantina, due carotenoidi che svolgono un ruolo importante nella salute degli occhi e possono aiutare a proteggere gli occhi dai danni dei radicali liberi e da alcuni disturbi oculari legati all’invecchiamento, come la degenerazione maculare;

aiutano la salute ossea, grazie alla vitamina K, un nutriente importante per la salute delle ossa e la coagulazione del sangue;

potrebbero aiutare nella regolazione glicemica, in quanto le fibre presenti nei kiwi possono contribuire a moderare l’assorbimento di zuccheri, favorendo la regolazione dei livelli di glucosio nel sangue.

Ribadiamo che i benefici dei kiwi possono essere ottenuti solo se considerati parte di una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. In ogni caso si consiglia di consumare i kiwi freschi e maturi per massimizzarne i benefici nutrizionali.