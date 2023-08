Proprietà, benefici e controindicazioni della zucca

La zucca è il frutto commestibile di una pianta della famiglia delle Cucurbitaceae originaria delle Americhe. Ampiamente coltivata e apprezzata in tutto il mondo per il suo sapore dolce e la sua versatilità culinaria, è presente sul mercato in diverse varieta tra loro molto diverse. Fra le più comuni ricordiamo:

la butternut (cucurbita moschata), zucca a forma di pera con una buccia liscia di colore beige e una polpa arancione;

la hokkaido o red kuri (cucurbita maxima), zucca di origine giapponese con una buccia verde scuro, polpa arancione e un sapore dolce e nocciolato;

la delica (cucurbita pepo), zucca piccola e tondeggiante, dalla buccia verde e un sapore castagnoso;

la varietà Marina di Chioggia (cucurbita maxima), una zucca con una buccia rugosa di colore verde, polpa arancione, con un sapore dolce e delicato, spesso utilizzata in ricette tradizionali italiane (come gli gnocchi);

la particolare zucca spaghetti (cucurbita pepo), una varietà con una polpa filante e fibrosa che, una volta cotta, si sfalda formando quelli che sembrano a tutti gli effetti degli spaghetti.

Esistono anche molte altre varietà di zucca con caratteristiche uniche e ogni tipologia può essere utilizzata in modo creativo in cucina per creare piatti gustosi e nutrienti. La zucca infatti può essere preparata in molti modi diversi: arrosto, bollita, al forno, utilizzata per preparare zuppe, purè, gnocchi e molti altri tipi di piatti. Anche per questo si tratta di un alimento nutriente e gustoso da molti incluso nella propria alimentazione. Vediamone ora i valori nutrizionali, le proprietà e i benefici e le possibili controindicazioni.

Zucca: valori nutrizionali

La zucca è un alimento a basso contenuto calorico e ricco di nutrienti essenziali, adatto quindi anche a chi segue una dieta con un ridotto apporto di calorie. I valori nutrizionali della zucca possono variare leggermente a seconda della varietà e della preparazione, ma per 100 grammi di zucca cruda si contano circa 26 calorie, pochissimi grassi e pochi carboidrati. Inoltre è un alimento ricchissimo di vitamina A (100 grammi ne contengono circa 426 microgrammi, corrispondente al 47% del fabbisogno giornaliero raccomandato) ed è una buona fonte di vitamina C (circa 9 milligrammi, ossia il 10% del fabbisogno giornaliero raccomandato), vitamina E e vitamina K. La zucca è anche una buona fonte di potassio, di calcio, di magnesio e fosforo.

Zucca: proprietà e benefici

La zucca come abbiamo visto è un frutto altamente nutriente, con numerose proprietà e benefici per la salute. Tra i più importanti vale la pena ricordare i seguenti:

supporta la salute degli occhi e della vista, grazie all’alto contenuto di vitamina A sotto forma di beta-carotene, che aiuta a ridurre il rischio di malattie oculari legate all’età e altri problemi della vista;

aiuta a neutralizzare i radicali liberi nel corpo, in quanto è una buona fonte di antiossidanti, come i carotenoidi (beta-carotene, luteina e zeaxantina), vitamina C e vitamina E;

è un supporto per il sistema immunitario, grazie alla presenza di vitamina C e altri antiossidanti che potrebbero sostenere le nostre difese, aiutando a prevenire le infezioni e migliorando la risposta del corpo alle malattie;

ha possibili proprietà antinfiammatorie, dovute ad alcuni composti presenti al suo interno, come i carotenoidi e le vitamine, che possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo;

è un supporto per la digestione e la regolarità intestinale, in quanto la presenza di fibre, sia solubili che insolubili, potrebbero aiutare a prevenire la stitichezza e favorire una flora intestinale sana;

aiuta la salute cardiovascolare, grazie ai carotenoidi in essa presenti, che possono contribuire a migliorare la salute del cuore, e al potassio, un minerale che favorisce la regolazione della pressione sanguigna e la salute del cuore;

aiuta la salute della pelle, grazie alla presenza di vitamina A e vitamina E, le quali contribuiscono a mantenere la pelle sana, proteggendola dai danni dei radicali liberi e favorendo una pelle luminosa.

Dire che la zucca fa bene non è quindi sbagliato, ed è per questo che tutti dovrebbero inserirla nella propria dieta, non per dimagrire, ma per completare la nostra alimentazione con un alimento salutare. Attenzione però a non esagerare.