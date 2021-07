REimagine. Quando comunicare la scienza diventa un film

Comunicare la scienza e il suo valore è un’esigenza che Novartis Italia ha concretizzato quest’anno con la realizzazione di un cortometraggio cinematografico dal titolo REimagine, che racconta l’impegno che rinnoviamo ogni giorno nel re-immaginare il mondo della medicina per i nostri pazienti dando loro la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi.

La cultura scientifica è per noi un requisito fondamentale che crediamo debba essere esteso a tutta la società, favorendo così il miglioramento dei livelli di science literacy, in particolare tra i più giovani, aiutandoli ad affrontare le sempre più importanti sfide ed opportunità per il loro futuro.

In occasione dell’apertura della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, abbiamo pensato ad un evento incentrato sull’importanza di fare della corretta comunicazione scientifica, che colga la sensibilità dei cittadini, al quale prenderanno parte esponenti del mondo della cultura e della scienza oltre che del mondo istituzionale.

L’incontro, promosso in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, si terrà il prossimo 1° settembre alle ore 11.00 dal titolo “REimagine: la ricerca si racconta. Il valore della scienza nella comunicazione verso la società”.