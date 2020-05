Reni, 6 alimenti per pulirli in modo naturale e favorire la diuresi

Come pulire i reni e mantenerli in salute con l’alimentazione - Reni sani rimedi naturali

I reni sono organi fondamentali per la nostra salute. Consentono di filtrare dal sangue i prodotti di scarto. Il nostro corpo è composto per ben due terzi di acqua e tende a regolare in modo naturale i fluidi. Se questi rimangono all’interno dei tessuti si forma la ritenzione idrica. Una corretta diuresi permette di eliminare le tossine e i liquidi in eccesso che si accumulano nel corpo.

Alcune abitudini alimentari, la postura (restare in piedi per troppo tempo), l’assunzione di alcuni farmaci o anche patologie renali, tiroidee o al fegato, possono comportare alterazioni nella funzionalità dei reni e provocare la ritenzione idrica. In caso di disturbi è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Esistono comunque degli alimenti che favoriscono la pulizia dei reni e la diuresi. Ecco quali sono.

Reni: 6 alimenti per pulirli in modo naturale

Anguria

Fra gli alimenti più indicati per pulire i reni in cima c’è l’anguria. Costituita di acqua al 90%, è un rimedio drenante naturale potentissimo. Contiene molti sali minerali: ferro, sodio, magnesio e potassio.

Ananas

Ha enormi proprietà diuretiche anche l’ananas. Questo frutto combatte i gonfiori, attenua le infiammazioni e contrasta i problemi digestivi. È un potente drenante dai molteplici effetti benefici per la salute.

Limone

Bere un limone spremuto in un bicchiere d’acqua al mattino consente di pulire l’intestino e favorisce un’azione drenante che dura per tutto il giorno. Ricco di vitamina C, il limone difende inoltre da infezioni e virus.

Pomodoro

Un altro potente diuretico naturale è rappresentato dal pomodoro. Ricco di sali minerali, contiene anche betacarotene e licopene che fanno bene al cuore e alla vista e contrastano l’invecchiamento.

Mirtilli

I mirtilli favoriscono la corretta circolazione del sangue e proteggono i tessuti dai radicali liberi. Svolgono un’efficace azione drenante e disinfettano le vie urinarie. Sono ricchi di antiossidanti, vitamine A, C ed E.

Carciofi

I carciofi hanno proprietà diuretiche e digestive grazie alla cinarina in essi contenuta. Si tratta della sostanza che dona il tipico sapore e che svolge anche un’azione diuretica. I carciofi sono ricchi di calcio, potassio, ferro, magnesio, zinco e manganese.

Prima di iniziare qualsiasi dieta o cambiare il proprio regime alimentare, ricordiamo sempre di rivolgersi al proprio medico di fiducia, soprattutto in presenza di patologie. Frutti come l’anguria non sono ad esempio indicati per chi soffre di diabete.