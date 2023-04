Salute, come morire di cancro ai polmoni senza aver mai fumato

Salute, come ammalarsi di cancro ai polmoni senza aver mai fumato

“Sono sufficienti tre anni di respirare aria inquinata perché l'incidenza del cancro ai polmoni nei non fumatori salga alle stelle. La causa scatenante sono le particelle fini sospese nell’aria. L'inquinamento atmosferico uccide otto milioni di persone all' anno in tutto il mondo” questi alcuni dei preoccupanti risultati di uno studio su 30000 pazienti asiatici, europei ed americani. In Europa, il 96% della popolazione urbana è esposta a livelli di particelle PM 2,5, ben superiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità”. Lo studio, pubblicato su Nature, è stato condotto dall’oncologo Charles Swanton, del Francis Crick Institute di Londra con il contributo di diversi scienziati e ricercatori internazionali. Da qualche anno si riscontrano sempre più persone che, pur non avendo fumato, sviluppano il tumore ai polmoni (il 15% del totale). Ben 300.000 degli 8 milioni di decessi annuali sono non fumatori che hanno la mutazione EGFR.

Salute, 8 milioni di morti all'anno per tumore al polmone

Il lavoro ha analizzato i livelli di particelle da 2,5 micron, le più piccole generate dalla combustione dei carburanti, e l’incidenza del cancro ai polmoni nei partecipanti allo studio nel Regno Unito, Canada, Taiwan e Corea del Sud. In particolare le persone avevano una mutazione nel gene EGFR, tipico marcatore di cancro ai polmoni nei non fumatori. I risultati sono stati chiari: una forte relazione tra i livelli di inquinamento atmosferico e l'incidenza di questi tumori. Lo studio, a differenza di quanto si pensava prima, ha dimostrato che le particelle fini sospese nell'aria agiscono da promotore del cancro nelle persone sane già portatrici del gene EGFR. In Europa sono circa il 15% dei malati, ma in Asia la percentuale può arrivare al 75%. “E questa-come conferma il team leader dello studio- è la prima volta che un composto cancerogeno ha dimostrato di promuovere il cancro senza causare mutazioni. Pensiamo che questo sia solo l'inizio. È molto probabile che gli altri 19 composti cancerogeni finora rilevati generino tumori con meccanismi simili”.

Salute, le micro particelle penetrano in profondità nei polmoni

Le particelle sottili di PM 2,5 penetrano in profondità nei polmoni, attraversano i bronchioli e raggiungono il flusso sanguigno. Hanno un diametro di 2,5 micron, mentre le cellule epiteliali sono di circa 10 micron.Secondo Swanton i governi e le aziende, con queste nuove indicazioni, dovrebbero sentirsi più responsabili e capire quanto le loro azioni possono impattare sulla salute. In sintesi il lavoro britannico conferma che ogni uomo è a rischio di cancro ai polmoni anche se non fuma e mantiene un corretto stile di vita corretto, perché quasi nessuno può sfuggire all'inquinamento. Ridurre questo rischio dipende da Governi e sistemi industriali, ma al momento molti hanno compreso, il rischio, ma pochi stanno agendo per debellarlo.