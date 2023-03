Semaglutide, il segreto di Elon Musk per dimagrire

Semaglutide, il segreto dei VIP americani per perdere peso. Tra chi la usa per dimagrire c'è anche Elon Musk

Pare che un farmaco per curare il diabete di tipo 2 potrebbe essere utile anche per perdere peso. La nuova moda arriva dagli Stati Uniti e il medicinale, che pare sia utilizzato anche da Elon Musk, si chiama Semaglutide. Il CEO di Tesla e SpaceX non è l'unico volto noto a usarlo in modo improprio allo scopo di dimagrire. La pubblicità gratuita da parte di influencer e VIP ha fatto sorridere Novo Nordisk, ovvero la casa farmaceutica danese che lo ha brevettato, in quanto negli ultimi due anni il suo valore di mercato è più che raddoppiato.

La Semaglutide è un farmaco antagonista del recettore glp-1 per la lotta al diabete ma pare che abbia anche la capacità di ridurre la sensazione di appettito. Studi confermerebbero che può contribuire a una perdita di peso fino al 15%. Il farmaco è disponibile sia come soluzione inettiabile sia per l'assunzione orale.

Semaglutide nome commerciale

La Semaglutide è venduta negli USA con il marco Wegovy negli USA, Danimarca e Novergia e a breve sarà estesa la sua commercializzazione anche in altri Paesi. Esiste poi una versione a basso dosaggio chiamata Ozempic. L'utilizzo della Semaglutide per dimagrire sta creando un problema a chi la utilizza per la cura del diabete. Nel 2022 è stata la 129esima medicina più prescitta a 4 milioni di pazienti. In Italia al momento si può acquistarlo solo su prescrizione del diabetologo.

Semaglutide effetti collaterali

Tra i suoi effetti collaterali ci sono però ipotiroidismo e ipertiroidismo e dato che si tratta di un farmaco di nuova generazione è probabile che molti altri, anche con effetti a lungo termine, sono ancora da scoprire. Si parla anche di vomito, diarrea e soprattutto di una rara forma di pancreatite. Inoltre smettere di prendere la Semaglutide provoca il recupero quasi immediato di gran parte del peso perso se non addirittura un aumento della massa grassa.