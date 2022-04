Usa, nuova proposta della FDA per eliminare il mentolo dalle sigarette

Usa, proposta della FDA contro le sigarette al mentolo

Nuova stretta di vite in America contro il fumo. Pochi giorni fa la FDA ( Food and Drug Administracion) ha comunicato nuove regole più severe atte a vietare il mentolo come aroma di un tipo di sigaretta. Obiettivo prioritario è ridurre i consumatori di questo tipo di sigaretta e secondario, ma non meno importante, diminuire in toto i fumatori. Il fumo rappresenta la principale causa di morte nel paese che si potrebbe prevedere e fermare. Il consumo colpisce fortemente la comunità afroamericana e ben l’85% dei fumatori utilizza prodotti a base di mentolo. Xavier Becerra, Segretario alla salute ha dichiarato che "Le nuove regole proposte potrebbero contribuire ad evitare che i bambini diventino la “next generation” di fumatori e potrebbero aiutare gli adulti a smettere. Inoltre, le regole proposte rappresentano un passo importante per promuovere l'equità sanitaria riducendo significativamente le disuguaglianze sanitarie legate al tabacco”.

Usa, un nuovo passo nella lotta contro il fumo nel paese

Questo passo è qualcosa di nuovo nella lotta al fumo, dopo che nel 2009, furono vietati tutti i sapori distintivi (eccezion fatta per tabacco e mentolo) nelle sigarette. Insieme a queste nuove regole proposte è ripartita la campagna nazionale “Cancer Moonshot”. La campagna ha l’obiettivo di ridurre il tasso di mortalità per cancro di almeno il 50% nei prossimi 25 anni. Il fumo è responsabile secondo l’FDA di circa il 30% di tutte le morti per cancro negli Stati Uniti. A questo proposito il numero uno della FDA Robert M. Califf, medico e professore di Cardiologia, ha sottolineato che “L’autorità di adottare standard sui prodotti del tabacco è uno degli strumenti più potenti che il Congresso ha fornito alla FDA. Le azioni proposte possono aiutare a ridurre significativamente l’approccio dei giovani al fumo, oltre ad aumentare le possibilità che i “vecchi” fumatori possano smettere. È chiaro che questi sforzi aiuteranno a salvare vite”.”

Usa, il mentolo prodotto attrattivo nelle sigarette che interagisce con il cervello

Ma cos’è e cosa rappresenta il mentolo? Il mentolo è un additivo aromatizzato e profumato alla menta che riduce l'irritazione e la durezza del fumo. Questo permette che le sigaretta al mentolo siano più attrattive per i giovani che iniziano e per gli adulti che non riescono a smettere. Però il prodotto interagisce anche con la nicotina nel cervello aumentando la dipendenza. Questo mix aumenta il rischio che i giovani, che hanno iniziato a fumare le sigarette al mentolo, possano continuare con sigarette normali. I numeri dei fumatori in America sono, purtroppo, drammatici. Nel 2019 si registravano quasi 19 milioni di fumatori di sigarette al mentolo di età superiore ai 12 anni negli Stati Uniti. Secondo la Casa Bianca il consumo era alto tra giovani, giovani adulti e afroamericani e altri gruppi etnici. La speranza, secondo gli studi previsionali, pensano possibile ridurre il fumo del 15% entro 40 anni se le sigarette al mentolo non saranno più disponibili e si eviterebbero tra i 324.000 e 654.000 decessi attribuibili al fumo in generale. Ma la proposta, nonostante il Governo sia piuttosto deciso, dovrà passare sul fuoco di fila dei lobbisti dell’industria del tabacco. E la guerra continua.