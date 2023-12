Meloni dopo il Consiglio Ue: “Bene su Ucraina e Balcani”. E sul Patto...

Meloni dopo il Consiglio europeo: l'intervento

Bene l'intesa su guerra in Ucraina e Balcani, il bilancio del Consiglio Ue è ancora in chiaro e scuro, mentre sul Patto di Stabilità le posizioni sono ancora "abbastanza distanti". La premier Giorgia Meloni è intervenuta da Bruxelles a margine del Consiglio europeo dove, tra gli altri temi sul tavolo, si è discusso dell’annessione di Ucraina e Moldavia nell’Ue. Davanti ai giornalisti la presidente del Consiglio si è detta "molto soddisfatta su Ucraina e Balcani" definendo però il bilancio del Consiglio europeo in chiaroscuro. "Il bilancio del consiglio europeo è in chiaro e scuro, sono molto soddisfatta per l'allargamento con un obiettivo che molti di noi consideravano difficile. Non si è trovata soluzione per il bilancio anche se secondo me la soluzione è alla portata".

Il patto di stabilità

Meloni ha poi parlato del tema del patto di stabilità. "Non chiediamo la modifica per gettare i soldi della finestra, ma per fare investimenti", ha detto. Poi sottolineare che "le posizioni sono ancora abbastanza distanti, bisogna lavorare ancora". E infine sul veto, Meloni ha precisato che è in cerca di "soluzioni perché l’Italia possa rispettarlo".

Il tema del bilancio

"Non siamo invece riusciti a trovare una soluzione sulla revisione del bilancio pluriennale, anche se è una soluzione a mio avviso la soluzione è alla portata. Io non sono pessimista sul fatto che si possa raggiungere nel prossimo Consiglio europeo", ha poi affermato la presidente del Consiglio. E quindi: "Siamo in ogni caso soddisfatti del testo della negoziazione dove ci sono tutte le priorità che l'Italia aveva posto, dalla flessibilità dei fondi esistenti, particolarmente sul tema delle migrazioni".

Bilaterale con Macron

La premier ha poi risposto ai giornalisti che le chiedevano dell’incontro con Macron. "Ho avuto un bilaterale con Macron, poi Scholz che era seduto al tavolo accanto si è fermato. Con il presidente francese abbiamo affrontato dal tema del Patto di stabilità a tutti gli altri dossier su cui pensiamo si possa costruire una convergenza» e sul Patto «ci sono diversi punti di convergenza comune".