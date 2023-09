Mercato delle IPO in fermento nel 2023

Euronext Growth Milan (“EGM”) si conferma come il listino più scelto, con un totale di 23 nuove quotazioni nel primo semestre del 2023 rispetto alle 10 avvenute sul segmento Euronext Milan nello stesso periodo. Fattore che ha contribuito positivamente a questo trend ascendente è stato il Credito di Imposta sui costi IPO, favorendo la confluenza di 172 milioni di euro (di cui il 93% in aumento di capitale) nelle casse delle PMI per lo sviluppo di progetti finalizzati alla crescita e all’innovazione.

Le performance azionarie, quindi, avallano il clima di fiducia e d’interesse da parte degli investitori verso il mercato delle nuove IPO, quest’ultime concentrate per il 48% del totale da società con sede in Lombardia. A partire dal gennaio 2023 le nuove emittenti hanno registrato in media performance in crescita del +10,9% su EGM e del +7,8% su Euronext Milan.

Tra le matricole con migliori rendimenti da inizio 2023 sul segmento EGM rientrano La SIA S.p.A.(+151,11%), società specializzata nella fornitura di servizi di ingegneria meccanica, elettrica ed architettonica ai settori delle telecomunicazioni, delle costruzioni civili e dell'industria energetica; Execus S.p.A. (+91,62%), PMI innovativa specializzata in servizi di consulenza e formazione nei settori del Social Selling, del Digital Marketing e della Digital Sales Transformation; e, infine, Reway Group S.p.A. (+34,15%), società specializzata nella ristrutturazione di infrastrutture di ingegneria civile.

Diversamente, sul fronte Euronext Milan si segnalano le prestazioni di Technoprobe S.p.A. (+16,87%), società specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni per il collaudo di chip elettronici destinati all'industria dei semiconduttori e della microelettronica; Lottomatica Group S.p.A. (+12,20%), tra i principali leader europei e primo operatore italiano nel mercato del gioco legale autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; e, in ultimo, Comer Industries S.p.A. (+8,68%), società specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati e soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza.

Nella tabella la lista completa aggiornata al termine della giornata di negoziazioni del 31/08/2023

Fonte: Borsa Italiana S.p.A.

In generale, Euronext Growth Milan si presenta come il principale canale di raccolta di capitali (+ 9 miliardi di euro nel 2023) per la crescita delle PMI. L’outlook per il 2023 stima 215 società quotate con una capitalizzazione che aumenterà fino a 12,8 miliardi di euro in ragione della capitalizzazione delle nuove IPO principalmente nei settori dell’HealthTech, Fashion/Luxury e Industriale in conseguenza di una crescita dell’indice FTSE Italia Growth.