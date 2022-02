La tempesta Eunice devasta la Gran Bretagna, allarme meteo anche in Italia

La tempesta Eunice si sta abbattendo sulla Gran Bretagna con una violenza che non si registrava da ben trent’anni

I danni sono davvero impressionanti: milioni di cittadini britannici chiusi in casa, centinaia di scuole chiuse, quasi 200 voli bloccati da Londra, sospesi i traghetti sulla Manica, fermi tutti i treni del Galles, folate di vento oltre i 200 km/h in Scozia e danni di vario genere, dallo scoperchiamento dell'iconico tetto dell'Arena O2 di Londra ai vari danni ad auto, abitazioni ed attività commerciali a causa della caduta degli alberi.

Incidente fatale in Irlanda, allarme anche in Italia

Sempre la caduta di un albero ha causato la prima vittima, un uomo in Irlanda, ma il bilancio è solamente provvisorio. Il Galles (con oltre 1800 abitazioni senza energia elettrica), l'est e il sud est dell'Inghilterra e l'area metropolitana di Londra sono le aree più colpite, ma i problemi riguardano tutta la Gran Bretagna, con le autorità che invitano a stare in casa fino a quando Eunice non avrà finito di scaricare la sua violenza. Il maltempo sta interessando anche la Danimarca, il Belgio e la Germania. La perturbazione arriverà a sfiorare anche l’Italia, dove per il weekend c'è una comprensibile allerta meteo, ma si ritiene che lo scudo rappresentato dalle Alpi basterà per tenerci al riparo da situazioni come quelle che stanno preoccupando i britannici.

