Meteo, temperature anomale oltre i 30° a settembre: ecco quanto durerà

Meteo, estate settembre 2020: l'alta pressione porterà ad un aumento delle temperature, che al Nord sarà comunque di breve durata

Sembra che l'estate durerà più del previsto e che questo inizio di settembre sarà particolarmente caldo. A dirlo sono le ultime previsioni del team di Meteo.it. La perturbazione temporalesca che ha lasciato l'Italia ieri mercoledì 3 settembre lascerà spazio all'alta pressione, che interesserà prima le regioni occidentali e permetterà agli ultimi temporali di sfogarsi su alcune zone specifiche.

Meteo settembre 2020: torna il sole su tutta la Penisola. Temperature oltre i 30° in tutte le Regioni

Giovedì l’instabilità atmosferica si concentrerà soprattutto sugli Appennini centro-meridionali e localmente tra Calabria e Sicilia. Su queste zone saranno possibili alcuni temporali a carattere sparso. Sul resto d’Italia il sole sarà prevalente. Da venerdì l’anticiclone delle Azzorre ingloberà tutte le regioni, garantendo giornate prevalentemente soleggiate. Anche nel weekend le cose non cambieranno molto anche se l’alta pressione comincerà a indebolirsi. Sabato il sole sarà quasi totale su tutta la Penisola, soltanto in Sicilia ci sarà una certa instabilità foriera di qualche temporale. Domenica, il bel tempo e il sole domineranno quasi tutte le regioni, ma sull’arco alpino nel corso del pomeriggio cominceranno a scoppiare dei temporali, segno inequivocabile che l’alta pressione sta cedendo. Sotto il profilo delle temperature i valori massimi non saliranno oltre i 30-32°C, tipici di un’estate abbastanza gradevole su tutte le regioni.

Meteo settimana prossima: da lunedì al Nord torneranno le piogge

Da lunedì il tempo subirà un nuovo cambiamento. L’avvicinarsi di un vortice ciclonico alle regioni settentrionali causerà un rapido peggioramento del tempo al Settentrione con rovesci e temporali anche molto forti. Il maltempo abbandonerà il Nord già da martedì concentrandosi però sulla Sardegna e per ritornare su mezza Italia a partire da giovedì 10 settembre.