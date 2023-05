Meteo, altro che estate: piogge, temporali e freddo. Ecco dove e quando

Meteo, per il caldo bisogna attendere: freddo e pioggia in arrivo. Ecco dove

Altro che estate e caldo africano: la seconda settimana di maggio si apre con piogge e temporali sparsi sull'Italia almeno fino al weekend. Il peggioramento meteo più consistente è atteso da mercoledì a causa dell'arrivo sul Mediterraneo di una perturbazione atlantica che si isolerà poi come goccia fredda. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano condizioni di tempo instabile o perturbato almeno fino al prossimo weekend. Anche se la stagione primaverile è ormai avanzata permane il suo lato instabile e fresco. Principali modelli che non mostrano significativi cambiamenti per gran parte della seconda decade di maggio. Anche se qualcuno storcerà il naso la pioggia in arrivo servirà tutta visto che veniamo da un inverno avaro di precipitazioni specie al Nord.

Meteo, previsioni lunedì 8 maggio

Ci saranno molte nuvole al mattino sulle regioni del Nord con piogge sparse su Alpi e settori di Nord-Ovest. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali diffusi specie sui rilievi. Si rinnovano condizioni di instabilità anche in serata con molte nuvole associate a precipitazioni sparse. Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni del Centro ma con tempo per lo più asciutto. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera specie sulle regioni tirreniche con temporali possibili nelle zone interne, più asciutto lungo l'Adriatico. Molte nuvole in transito al mattino al Sud con deboli piogge su Campania, Calabria e Isole Maggiori. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di instabilità con molte nuvole associate a precipitazioni sparse su settori Peninsulari e Sicilia.Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

Meteo, previoni martedì 9 maggio

Nuvolosità irregolare al mattino, con deboli precipitazioni tra Piemonte ed Alpi centrali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo peggioramento con piogge a tratti intense sulle regioni di nord-ovest e sull'Appennino settentrionale. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo, con precipitazioni in sconfinamento sui settori sub-appenninici. In serata residue piogge sul Lazio, con nuvolosità irregolare su tutti i settori. Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale; asciutto altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata attesi cieli coperti su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve aumento al centro e sulla Sardegna, in calo altrove.