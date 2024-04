Meteo arriva il caldo africano: 30 gradi anticipo d'estate. Ecco quando e dove

Festa della Liberazione con temperature più miti, dopo un estremo periodo invernale. E addirittura da domenica 28 tornano i 30 gradi all’ombra. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma un’altissima altalena che porta dai picchi di caldo anomalo di metà mese (33°C il 14 aprile anche al Nord) alle recenti nevicate in collina, e poi di nuovo su, verso il clima nordafricano di primavera con 30 gradi al Centro-Sud, 10°C oltre le medie del periodo aprilino.

Un clima che oscilla dunque tra caldo nordafricano e freddo scandinavo, a causa degli scambi meridiani Nord-Sud molto accentuati in questo periodo: è normale trovare queste oscillazioni sinottiche in quanto il flusso dei venti non sempre è diretto da Ovest verso Est o da Est verso Ovest.

Quest’anno, complice l’intenso raffreddamento dell’area scandinava durante l’inverno (fino a -44°C), le irruzioni da Nord sono state decisamente più significative con la neve che ha imbiancato di nuovo le Alpi ma soprattutto l’Appennino fino in Calabria intorno ai 1000 metri!

Nelle prossime ore cambierà tutto di nuovo, l’aria polare scandinava rientrerà a casa sua, mentre un ciclone atlantico avanzerà da Ovest verso Est raggiungendo la Normandia durante il weekend: questo ciclone ‘normanno’ favorirà un’intensificazione delle correnti meridionali miti verso il nostro Paese. In sintesi, da oggi il tempo italiano sarà via via sempre più governato da venti di Ostro o di Scirocco, da Sud o da Sud-Est.

I venti meridionali inizialmente porteranno aria umida ed instabile con qualche rovescio sparso, poi tra sabato e domenica (rafforzandosi da Sud-Est) spingeranno precipitazioni a tratti intense verso il Nord-Ovest: sul resto del Paese il tempo del Ponte del 25 aprile migliorerà.

Nel dettaglio, nelle prossime ore sono attesi dei rovesci di ‘transizione’ tra l’aria scandinava e l’aria nordafricana in arrivo: gli acquazzoni saranno più probabili su Liguria, Alta Toscana e dal pomeriggio su gran parte delle regioni centro-meridionali a macchia di leopardo. Sarà una classica giornata primaverile con sole, scrosci di pioggia ma soprattutto temperature massime in sensibile aumento, ovunque.

Venerdì l’aria umida da Sud provocherà ancora qualche piovasco, specie nel pomeriggio e al Centro-Nord. I fenomeni saranno perlopiù deboli, più diffusi al Centro ed in intensificazione verso il Nord-Ovest.

Il Nord-Ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale) vedrà infatti aprirsi una fase di maltempo che perdurerà nel fine settimana con precipitazioni frequenti e nevose sopra i 1500-1700 metri: lo zero termico infatti è previsto in forte risalita oltre i 2000 metri al Nord, fino a 3000 metri al Centro-Sud!

Un Ponte del 25 aprile traballante al Nord-Ovest, con qualche rovescio al Centro e al Nord-Est, ma molto mite e soprattutto soleggiato sul resto del Paese: tutto sommato un deciso miglioramento rispetto agli ultimi giorni scandinavi da cielo grigio, neve, grandine, piogge e massime sotto i 10 gradi al Nord e sotto i 15-17 gradi al Centro-Sud.

Meteo previsioni prossimi giorni

Giovedì 25 aprile 2024. Al nord: soleggiato, instabile sui monti nel pomeriggio. Al centro: instabilità pomeridiana con temporali specie a ridosso degli Appennini. Al sud: piogge sulle tirreniche.

Venerdì 26 aprile 2024. Al nord: peggiora specie sul Nord-Ovest. Al centro: instabilità con locali rovesci. Al sud: soleggiato.

Sabato 27 aprile 2024. Al nord: precipitazioni al Nord-Ovest. Al centro: soleggiato e più caldo. Al sud: soleggiato e più caldo.

Meteo tendenza weekend e prossima settimana

Domenica soleggiata salvo piogge sul Nord-Ovest, a tratti intense. Fase più calda e serena lunedì e martedì poi piogge il Primo Maggio.