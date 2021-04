Meteo: arrivano grandine, temporali e freddo. Ecco quando torna il caldo

Maltempo con temporali, grandinate e crollo delle temperature. La primavera continua a riservare sgradite sorprese secondo le ultime previsioni meteo. Il caldo? Per ora non torna, anche se sta per arrivare un fenomeno che....

METEO, ATTACCO TEMPORALESCO CON GRANDINE E NUOVO CROLLO TEMPERATURE. PREVISIONI

Sembra non finire più questa situazione poco consona alla primavera, anche se a dire il vero la caratteristica di questa stagione è proprio la sua imprevedibilità e instabilità atmosferica. Nel weekend assisteremo ancora a una fase di maltempo che poi continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un sabato in gran parte soleggiato, a parte alcuni temporali in Sardegna e dei piovaschi al Sud, domenica il tempo continuerà a rimanere instabile in Sardegna e inizialmente asciutto sul resto delle regioni (eccetto sul Lazio). Nel pomeriggio una nuova ondata di temporali accompagnati anche da locali grandinate, interesserà le regioni centrali e molte province del Meridione. In questo contesto le temperature, dopo il breve sussulto verso l'alto di sabato, subiranno un nuovo crollo di 3-5°C dove il tempo sarà perturbato. Al Nord alcune precipitazioni riguarderanno soltanto l'arco alpino, risultando nevose sopra i 1200 metri, la stessa quota dove scenderà la neve sugli Appennini (piuttosto bassa per essere a metà aprile). Notizie non buone nemmeno per l’inizio della prossima settimana, ancora contraddistinto da una diffusa instabilità al Centro-Sud.

PREVISIONI METEO PROSSIMI GIORNI

da ilmeteo.it



Sabato 17. Al nord: soleggiato, ma si copre al Nordest. Al centro: peggiora in Sardegna con temporali, coperto su Abruzzo e Molise. Al sud: a tratti coperto, rare precipitazioni.

Domenica 18. Al nord: cielo coperto, dal pomeriggio precipitazioni sulle Alpi. Al centro: subito instabile su Sardegna e Lazio, poi ovunque con temporali, piogge e neve a 1100m. Al sud: via via più instabile ovunque.

Lunedì 19. Al nord: a tratti coperto. Al centro: via via più instabile su Appennini e zone limitrofe. Al sud: instabile sui rilievi e settori adiacenti.

Da martedì instabilità sui rilievi, poi veloce perturbazione atlantica, quindi più sole e caldo.