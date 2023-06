Meteo, caldo africano in arrivo. Fino a 40 gradi. Ecco dove

Meteo, svolta con l'anticiclone africano

Per capire meglio cosa aspettarci dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero emisfero ed analizzare le figure meteorologiche in gioco. Ebbene emerge chiaramente come già da Domenica 18 Giugno ci aspettiamo una considerevole avvezione di aria molto calda d'estrazione sub-tropicale continentale, proveniente direttamente dagli arroventati deserti del Marocco e dell'Algeria.

La "cuspide" di Scipione si spingerà in direzione della Penisola Iberica e della Francia, conquistando poi buona parte dell'Europa centro-meridionale, Italia compresa. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.