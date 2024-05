Meteo: caldo africano su tutta Italia. Ora c'è la data

Dopo una lunga attesa, arrivano buone notizie per gli amanti del caldo bel tempo. C'è infatti una data per la quale si prevede l'arrivo della prima vera ondata di calore per tutto il Paese. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Siamo ormai all'epilogo di questo Maggio assai travagliato sul fronte meteo-climatico, un mese nel quale le temperature sono spesso state costrette a subire i capricci del tempo. Le uniche regioni dove il clima ha mantenuto un comportamento più in linea con il periodo sono state quelle meridionali, dove in alcuni momenti si è andati anche sopra media con le temperature.

Guardando all'orizzonte, nell'immediato futuro non si intravedono ancora particolari rialzi sul fronte termico. Anzi, tra Giovedì 30 e Venerdì 31 Maggio, le colonnine di mercurio saranno costrette a fare l'ennesimo passo indietro per effetto di un peggioramento delle condizioni meteo che provocherà un nuovo calo dei termometri, a carico soprattutto delle regioni settentrionali.Nel weekend, tuttavia, le colonnine di mercurio torneranno a guadagnare qualche grado, specialmente Sabato 1 Giugno, per effetto di un primo tentativo dell'anticiclone africano di spostare il suo baricentro verso il Bel Paese. In Sicilia, per esempio, si potranno superare i 34°C sulle zone interne.

Sarà tuttavia nel corso della prossima settimana e soprattutto tra le giornate di Mercoledì 5 e Giovedì 6 Giugno che l'alta pressione africana inizierà una decisa opera di erosione dell'instabile flusso atlantico che da settimane avvolge le regioni del Nord e parte del Centro. Insomma, se tutto verrà confermato, dalla metà della prossima settimana cominceremo a registrare una vera e propria escalation delle temperature che, giorno dopo giorno, potrebbero arrivare a proporci valori pienamente estivi su tutta l'Italia.