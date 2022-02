Meteo, caldo anomalo? "Vi spiego che cosa sta succedendo al clima..."

Meteo, caldo anomalo. "La luce rossa si è ormai accesa"



Non piove da 50 giorni. Caldo anomalo con massime che sfiorano i 20 gradi. Pochissima neve in montagna. Siamo al 2 febbraio ma al Nord sembra primavera intoltrata. Che cosa sta succedendo? Affaritaliani.it lo ha chiesto al meteorologo Paolo Sottocorona. "Per almeno i prossimi 5-7 giorni non ci saranno cambiamenti sostanziali. Il problema è delicato, eventi di questo genere non sono diretttamente connessi ai cambiamenti climatici perché ci sono sempre stati periodi di mancanza di pioggia e di siccità. L'impronta dei cambiamenti climatici si vede non tanto dall'evento in sé quanto dalla frequenza con i quali questi eventi si ripetono. Prima accadevano ogni 20 anni circa, ed era normale, dal 2003 a oggi succedono ogni 2-3 anni e questa frequenza fa accendere una luce rossa", spiega Sottocorona.

"I fenomi estremi, in sostanza, non sono più random e se accadono ogni 2-3 c'è un significato preciso. La luce rossa ormai è accesa, e attenzione che gli eventi estremi non sono solo caldo e siccità perché abbiamo visto le alluvioni in Francia e Germania e il vento fortissimo in Gran Bretagna". E ancora: "L'inverno non è finito, fino a fine marzo potranno esserci irruzioni di aria fredda, ma è vero che sono sempre meno frequenti. Anche se a New York dopo una forte nevicata l'altro giorno c'erano 16 gradi sotto lo zero. Anche questo evento, se frequente, è sintomo dell'irregolarità". Questa estate avremo 50 gradi in Italia? "Non possiamo né dirlo né saperlo adesso, è vero però che aumentano le estati calde in Italia. Ma non dappertutto gli effetti dei cambiamenti climatici sono gli stessi", conclude.