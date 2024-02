Meteo, caldo anomalo (di nuovo). Ma quanto durerà? La risposta

Meteo, anticiclone africano sull'Italia. Durerà? Attenzione che da sabato... Le previsioni



L'arrivo dell'Anticiclone da noi simpaticamente chiamato "Valentino", a partire da Mercoledì 14 Febbraio, segnerà un cambiamento significativo per l'Italia che, dopo alcuni giorni di piogge battenti, tornerà ad essere avvolta in un clima di mite stabilità. Insomma, sarà Primavera sugli Innamorati. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Le ultime precipitazioni sono attese per Martedì 13 Febbraio a carico del medio versante adriatico e del Sud poi, proprio in coincidenza con la Festa degli Innamorati, assisteremo ad uno spostamento di un promontorio anticiclonico di origine africana verso il mare nostrum. Esso muoverà dal profondo cuore del Sahara verso il Mediterraneo, estendendo la sua influenza fino al nostro Paese, con effetti non di poco conto.Le conseguenze di questa transizione climatica saranno infatti evidenti: in primis, il sole tornerà a splendere su tutto il Paese e il tutto sarà accompagnato da un incremento termico, da Nord a Sud, in particolare durante le ore diurne. Saremo proiettati in un contesto climatico sicuramente anomalo per il mese di Febbraio, caratterizzato da una mitezza fuori dal comune.Non mancheranno delle eccezioni, peraltro tipiche delle alte pressioni invernali, principalmente legate alla formazione di nebbie sulla Valle Padana, specie durante le ore notturne e al mattino.

Ma quanto durerà questa ennesima fase climatica non proprio tipicamente invernale? Secondo gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, non ci saranno variazioni significative fino a tutta la giornata di Venerdì 16 Febbraio.A partire da Sabato 17 Febbraio, invece, si prevedono alcune insidie, che interesseranno soprattutto il Nordest, per effetto della coda di una perturbazione che viaggerà nel cuore del Vecchio Continente.