Meteo, caldo eccezionale ma attenti ai temporali (violenti)

L'Italia sta per essere invasa da un'ondata di calore eccezionale con l'arrivo di una vera e propria "lingua infuocata" proveniente dal Nord Africa, che lascerà tuttavia spazio a qualche temporale di calore. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'anticiclone africano, un colosso atmosferico proveniente dal Sahara, sta già avanzando sulla Penisola, portando con sé un clima rovente che abbraccerà l'intero Paese.



Si profila dunque uno scenario con giornate caratterizzate da cieli liberi da nubi e sole splendente, accompagnate da temperature in rapida e costante ascesa. Il termometro oltrepasserà la soglia dei 37°C in numerose località, specialmente nelle aree urbane e nelle pianure interne, creando condizioni climatiche particolarmente afose e opprimenti. L'afa, risultato della combinazione di alte temperature ed elevata umidità, renderà la percezione del caldo ancora più intensa.

Ma il calore non darà tregua nemmeno dopo il tramonto: avremo infatti a che fare con le notti tropicali, fenomeno caratterizzato da temperature che, anche durante le ore notturne, non scendono mai sotto i 20°C, rendendo difficile trovare refrigerio e compromettendo la qualità del sonno.

Questo quadro di stabilità e calura non sarà uniforme su tutto il territorio nazionale: i confini alpini, infatti, si troveranno a fronteggiare uno scenario meteorologico più dinamico e potenzialmente turbolento. In particolare, l'attenzione è focalizzata sulle giornate di Venerdì 12 e Sabato 13 Luglio quando le note d'instabilità temporalesca riusciranno a colpire soprattutto le Alpi centro-occidentali, estendendosi occasionalmente in direzione della pianura veneta in nottata.

Questi temporali, tecnicamente definiti "di calore" o "termo convettivi", sono il risultato del contrasto tra le masse d'aria calda e umida provenienti dalla pianura e l'orografia montana. Possono svilupparsi con sorprendente rapidità e portare precipitazioni intense, frequente attività elettrica e in alcuni casi anche grandinate. La loro natura localizzata li rende particolarmente insidiosi e difficili da prevedere con precisione.

Sul resto del Paese, l'anticiclone africano eserciterà il suo dominio incontrastato, garantendo una stabilità atmosferica che favorirà l'accumulo di calore e umidità giorno dopo giorno. Questo "dome" di alta pressione agirà come una campana di vetro, intrappolando l'aria calda e impedendo il rimescolamento dell'aria soprattutto nei medi e bassi strati dell'atmosfera.