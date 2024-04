Meteo, caldo? Ecco quando torna e quando finisce il freddo. Svolta il...

Sembra pieno Inverno, altro che Primavera. Le temperature sono letteralmente crollate in questo inizio di settimana, tanto che siamo arrivati a toccare valori anche di 15/20°C inferiori rispetto a quelli registrati la scorsa settimana. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Attualmente, sono le regioni centro-settentrionali a patire questa situazione, risultando letteralmente sotto il dominio di una circolazione ciclonica, alimentata da masse d'aria molto fredda provenienti direttamente dalle gelide terre artiche. Il Sud, invece, vive un contesto diverso, non solo più tranquillo sul fronte meteorologico, ma anche molto più mite su quello climatico.

Fino a Mercoledì 24 Aprile non ci saranno particolari cambiamenti, con l'Italia ancora divisa tra un freddo invernale al Nord e un clima nettamente più consono alla primavera sulle regioni meridionali e su parte del Centro.

Da Giovedì 25 Aprile, Festa della Liberazione, la circolazione generale inizierà a subire un lento cambiamento. Dal cuore dell'Atlantico, infatti, si avvicinerà un profondo vortice ciclonico il quale, raggiunta la penisola Iberica, inizierà a richiamare venti più miti dai distretti più meridionali del Vecchio Continente.Temperature massime previste per Giovedì 25 Aprile

Andranno così gradualmente ad attenuarsi le fredde correnti artiche, destinate ad abbandonare il nostro Paese soprattutto a cavallo del prossimo weekend, quando un deciso aumento della pressione ed un rinforzo dei venti caldi in risalita dal Nord Africa favoriranno un contesto meteo più tranquillo per gran parte del Paese e, soprattutto, sempre più caldo, in particolare dalla giornata di Domenica 28 Aprile.