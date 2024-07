Meteo, caldo estremo ma anche temporali e grandinate violenti. Ecco dove e quando

Quando siamo in compagnia dell'anticiclone africano non dobbiamo mai abbassare la guardia perché i violenti temporali sono dietro l’angolo



Prossima settimana con temperature africane: la Capitale capolista con 39-40°C all’ombra, insieme a Taranto, Carbonia, Oristano, Siracusa e Terni. Zero termico record, fino ed oltre i 5000 metri, anticiclone africano Caronte alla massima potenza. Caldo No-Stop dunque anche in avvio di Agosto, con temperature ben sopra la medie stagionale del periodo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Sembrerebbe un quadro monotono, senza una benché minima variazione, con un meteo dominato dal caldo e dall’afa.

E invece no, come abbiamo imparato negli ultimi anni, quando siamo in compagnia dell'anticiclone africano non dobbiamo mai abbassare la guardia perché i violenti temporali sono dietro l’angolo.

La prossima settimana, come avviene tutte le volte che domina l’alta pressione subtropicale, avremo un costante aumento dell’umidità nei bassi strati, un ovvio riscaldamento con temperature anche al Nord fino a 38°C, e la creazione di quello che in gergo meteorologico viene definito 'combustibile' per i violenti temporali.

In pratica tutto il calore e l’umidità, che si accumuleranno entro la fine di Luglio sull’Italia, saranno l’ingrediente per il possibile sviluppo di forti nubifragi anche con grandine.

Già il primo giorno della settimana, Lunedì 29 Luglio, con il primo picco del caldo africano, saranno possibili temporali nel pomeriggio al Nord-Ovest, in particolare a ridosso delle Alpi occidentali. Gli indici convettivi, tra i quali il CAPE (Convective Available Potential Energy, in italiano Energia Potenzialmente Disponibile per la Convezione, cioè per i temporali), saranno già alle stelle e basterà un timido soffio di aria più fresca in quota (difficile, ma non impossibile) per scatenare i primi temporali.

Ma sarà con l’inizio di Agosto che il cielo si illuminerà di fulmini e saette, specie al Centro-Nord (se la previsione a media-lunga scadenza verrà confermata): al momento prevediamo 3 situazioni sinottiche che, per gioco, abbiamo identificato in modo geografico.

Giovedì 1 Agosto un fronte instabile scenderà dall’Inghilterra verso la Germania e poi verso sud-est: questo asse, identificato in modo geografico con il nome 'Londra-Vienna', causerà temporali forti nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, poi verso il fondovalle del Trentino Alto Adige e sulle pianure dell’Alto Veneto. A causa dello scontro dell’aria instabile inglese con il caldo e l’umidità preesistente non si escludono isolati ma intensi fenomeni temporaleschi, anche con grandine.

Venerdì 2 Agosto, con la linea di instabilità "Vienna-Corsica", aumenterà la probabilità di rovesci sulla pianura emiliana romagnola e sul basso Veneto, ovviamente da confermare nei prossimi giorni.

Infine, l’asse "Budapest-Ancona", Sabato 3 Agosto potrebbe portare tuoni e fulmini verso le regioni centrali (bassa Toscana, Umbria, Marche meridionali e Appennino Laziale-Abruzzese): anche qui, dopo numerose giornate infuocate a 40°C, si tratterebbe di uno ‘scontro totale’ con potenziale formazione di eventi estremi.

In conclusione, possiamo dire che con l’Anticiclone Africano in Italia non possiamo escludere temporali e grandine, anche se quest’anno con lo zero termico oltre i 5000 metri la cupola anticiclonica sarà decisamente molto robusta, almeno fino a fine Luglio.

Per i temporali di inizio Agosto aspettiamo conferme, ma intanto ci prepariamo.