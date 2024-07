Meteo, caldo torrido e afoso anche al Nord. C'è la data

Nonostante l'attuale quadro meteo-climatico un po' sotto tono, giungono conferme circa una data per il ritorno del caldo sul nostro Paese. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'Italia sta vivendo un periodo di marcata instabilità atmosferica, caratterizzato da un flusso di correnti più fresche provenienti da una profonda circolazione ciclonica situata nel Nord Europa. Questo ha portato a un peggioramento delle condizioni meteo, specialmente al Nord, nonché a un significativo calo delle temperature rispetto alla seconda parte della scorsa settimana, dominata dall'anticiclone africano.

Tuttavia, c'è già una data per il ritorno a condizioni meteorologiche più stabili e per un conseguente aumento delle temperature. A partire da Giovedì 4 Luglio, l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre riporterà il sereno su gran parte del Paese. Le temperature, gioco forza, inizieranno una graduale risalita a partire dalle regioni del Nord e del Centro, che si consoliderà ulteriormente su tutto il Paese tra Venerdì 5 Luglio e nel corso del fine settimana.



In questa fase, tuttavia, nonostante un aumento termico, il caldo non dovrebbe causare particolari disagi. Grazie alla natura dell'anticiclone delle Azzorre, le masse d'aria saranno relativamente miti e caratterizzate da bassa umidità, creando condizioni decisamente più gradevoli rispetto a quelle tipicamente associate all'anticiclone africano.

L'inizio della prossima settimana, invece, potrebbe di nuovo cambiare le carte in tavola. Una saccatura in discesa dal Nord Europa si dirigerà verso la Penisola Iberica, innescando un'ulteriore modifica nella circolazione atmosferica generale. Questo movimento costringerà l'alta pressione delle Azzorre a ritirarsi verso ovest e dunque in direzione delle sue terre d'origine, mentre la spinta della saccatura verso la Spagna richiamerà correnti molto calde dal Nord Africa, alimentando così lo sviluppo di nuovo promontorio anticiclonico di origine sub-sahariana.

Di conseguenza, già da Lunedì 8 e almeno fino a Giovedì 11 Luglio, è prevista una tipica escalation di caldo e afa opprimente che potrebbe investire per la prima volta quest'anno, moltissime regioni italiane.

Queste condizioni faranno probabilmente rimpiangere le gradevoli e miti giornate precedenti, trascorse sotto l'influenza dell'anticiclone delle Azzorre.