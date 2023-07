Meteo, cambia tutto. Svolta clamorosa. Caldo addio. Imminente. La data

Meteo, svolta. Cambia tutto e il caldo se ne va



C'è o no una fine per questo caldo opprimente? Una nuova fiammata africana sta attanagliando l'Italia a causa della presenza di un robusto promontorio anticiclonico sub-sahariano ed è destinata ad infiammare ulteriormente le regioni del Centro-Sud e della due Isole Maggiori in avvio della prossima settimana. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Queste condizioni meteo fuori dal normale si stanno susseguendo in verità ormai da almeno 2 settimane con temperature ben oltre le medie climatiche con picchi massimi fino a oltre 46°C: insomma, il clima sta proprio esagerando e siete in molti a chiedere: quando finirà?



Ci sono importanti novità in tal senso tra la fine del mese di Luglio e l'inizio di Agosto. E' questa la notizia più importante che emerge dagli ultimissimi aggiornamenti: la causa sarebbe provocata da un'incursione fresca proveniente dal Nord Europa e in grado di provocare un break temporalesco su parte del nostro Paese.

Se analizziamo il quadro sinottico generale sul Vecchio Continente possiamo notare come alle alte latitudini, grossomodo tra Groenlandia e Islanda, siano presenti vaste aree di bassa pressione (cicloni) ricolme di aria fredda e instabile di origine Polare: l'ipotesi è che parte di queste fresche correnti possano scendere di latitudine, costringendo di fatto l'anticiclone ad arretrare, quanto meno temporaneamente, verso le proprie terre d'origine.