Meteo Capodanno: neve e pioggia. Ecco le zone coinvolte

Meteo Capodanno: previsioni per fine anno



Proprio a cavallo tra San Silvestro e Capodanno l'arrivo di una perturbazione atlantica segnerà il ritorno di Pioggia e Neve, interrompendo un lungo periodo di stabilità atmosferica e caratterizzato da una sostanziale assenza di precipitazioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

SITUAZIONE Al momento praticamente tutta l'Italia si trova sotto l'influenza di un anticiclone che garantisce una pressoché totale stabilità climatica. Tuttavia, nonostante questa apparente tranquillità, alcune regioni non godono di cieli sereni. La Valle Padana e diverse zone del Centro, in particolare la costa tirrenica, sono avvolte da nebbie insidiose o coperte da strati di nubi basse, tipiche delle alte pressioni invernali; non va meglio in Liguria, dove uno spesso tappeto di nubi avvolge gran parte del territorio.

PREVISIONI PER SAN SILVESTRO E CAPODANNO La nostra attenzione si concentra tuttavia sui cambiamenti attesi proprio per il 31 Dicembre, giorno di San Silvestro, quando il sopraggiungere di una perturbazione atlantica provocherà un moderato peggioramento del tempo, in particolare al Nord: sulle nostre regioni settentrionali un compatto strato nuvoloso sarà foriero di piogge sparse, con le precipitazioni più intense che si registreranno in Liguria, nelle aree prealpine e sul Triveneto. Sulle Alpi, sopra i 1300 metri di quota, farà la sua comparsa anche la neve, pure più in basso sulle zone di confine.Il Centro-Sud, invece, resterà in un contesto più stabile e asciutto, seppur con cieli non completamente limpidi. Anzi, verso sera, è probabile che la pioggia possa raggiungere anche alcuni tratti del medio/basso Tirreno, in particolare il Lazio e la Campania.Nel giorno di Capodanno la perturbazione procederà il suo cammino verso levante. Ulteriori piogge potranno interessare in mattinata la parte più orientale del Triveneto, per poi concentrarsi in Toscana, in Umbria e lungo la costa tirrenica, colpendo soprattutto Lazio e Campania.

VENTI E TEMPERATURE Da Martedì 1 Gennaio i venti cambieranno direzione, soffiando da Libeccio e intensificandosi lungo la costa tirrenica.Per quanto riguarda le temperature, non si attendono variazioni significative: pare dunque evidente come anche sul finire dell'anno il grande freddo invernale rimarrà ancora lontano dal Bel Paese.

Su questi temi è intervenuto Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa succederà nei prossimi giorni.La fotografia meteorologica, all'ora del brindisi 2023-2024, ricalcherà perfettamente il quadro delle ultime settimane: per San Silvestro un ciclone si posizionerà sul Mare del Nord, mentre una vasta area di alta pressione nordafricana stazionerà sul Mediterraneo.

Cosa dobbiamo attenderci?

Con questa configurazione meteo avremo caldo anomalo sull’Europa meridionale, gelo intenso nel nord della Scandinavia, maltempo tra Svezia e Danimarca e forte vento tra Inghilterra, Francia, Belgio ed Olanda. Per chi ha deciso di passare l’ultimo dell’anno nelle principali capitali europee, si segni queste previsioni, anche se ovviamente sono una tendenza da confermare.

In Italia come sarà il tempo per San Silvestro?

All’ora del brindisi di mezzanotte ci aspettiamo un Nord un po’ più movimentato, altrove domineranno ancora condizioni miti e perlopiù anticicloniche.Al mattino, il meteo è previsto asciutto quasi ovunque, poi dal pomeriggio, ma soprattutto in serata, ci aspettiamo delle nevicate sulle Alpi e delle piogge tra Liguria, Toscana e versante tirrenico.A mezzanotte suggeriamo di tenere gli ombrelli a portata di mano a Genova, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, Roma e Napoli (pur trattandosi di leggeri piovaschi); le temperature oscilleranno dai 7°C di Milano e Venezia ai 12°C di Firenze, Roma e Napoli, toccando anche i 15°C in Sicilia. Valori termici decisamente elevati per la mezzanotte di fine Dicembre.

Un caldo inizio di 2024?

Proprio così. Il 2024 inizierà con l’augurio di ‘Buon Caldoanno’ invece che con il consueto ‘Buon Anno!’ E farà caldo anche in montagna, in particolare sulla dorsale appenninica, mentre sulle Alpi avremo il magico paesaggio dei fiocchi svolazzanti: sono previste nevicate tra il 31 e il Primo Gennaio fino a circa 1300 metri di quota, una buona notizia per gli amanti della montagna e dello sci.

Ma come arriveremo al 31 Dicembre?

Passando per altri 3 giorni di grigio in pianura (‘mare di nubi’) e sole in montagna: in particolare è prevista la presenza duratura dell’anticiclone nordafricano che renderà monotono il tempo fino a Domenica (esclusa) con schiarite più ampie al Sud e sul versante adriatico.Conclusioni?Con il primo giorno del 2024 arriverà l’ennesimo ‘Caldoanno’ con qualche fiocco sulle Alpi ma in generale con temperature oltre la media anche di 8-10°C per un brindisi che, come l’anno scorso, sarà decisamente ‘molto tiepido’!