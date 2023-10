Meteo ciclone Medusa avanza verso l'Italia: nubifragi e maltempo, ecco quando

Meteo previsioni, ciclone Medusa verso l'Italia: le perturbazioni atlantiche portano maltempo

Nei prossimi giorni lo scenario meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare radicalmente: dopo un lunghissimo periodo dominato da un ingombrante anticiclone africano, ecco che le perturbazioni atlantiche riusciranno a scalfire definitivamente il muro anticiclonico che da troppo tempo protegge il nostro Paese. E proprio un insidioso ciclone, Medusa, sta marciando a tappe forzate verso le regioni settentrionali.

Antonio Sanò, fondatore del sito, fondatore del sito iLMeteo.it, comunica che in queste ore sull’Europa sono presenti due importanti figure di bassa pressione. Una è collocata sui settori nord-orientali del Vecchio Continente, l'altra a ridosso della Penisola Iberica. Tra queste due figure cicloniche è presente un'area di alta pressione che, al momento, favorisce l'afflusso d'aria fresca verso il nostro Paese, responsabile del calo termico e delle note di instabilità che hanno caratterizzato la parte conclusiva del weekend appena trascorso. Fino a mercoledì 18 non dovremo fare i conti con un maltempo particolarmente intenso, in quanto le piogge e qualche isolato temporale si limiteranno ad interessare il Sud e parte del comparto tirrenico del Centro. La vera svolta però è attesa da giovedì 19 quando Medusa si avvicinerà ulteriormente all’Italia, aprendo così la strada ad un contesto meteorologico perturbato.

Al Nord avremo scenari autunnali, con forti piogge, temporali e un clima fresco; al Centro una spiccata instabilità con clima abbastanza mite; al Sud, infine, sembrerà ancora praticamente Estate. Questo perché l’arrivo del vortice coinciderà con un forte richiamo di correnti molto calde dal Nord Africa, le quali avvolgeranno tutte le regioni meridionali e parte del Centro, mantenendo qui valori di pressione più elevati ed un conseguente contesto meteo più tranquillo, ma soprattutto molto caldo. Anche il prossimo weekend rischia di essere condizionato dal maltempo autunnale: gli ultimi aggiornamenti meteo indicano la possibilità di una recrudescenza delle piogge su gran parte del Paese, fenomeni instabili che questa volta coinvolgeranno anche le regioni meridionali.

(fonte ilMeteo.it)



PREVISIONI METEO PROSSIMI GIORNI

Meteo previsioni Martedì 17 ottobre 2023. Al nord: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto tuttavia asciutto. Al centro: instabile su Lazio, Abruzzo Molise. Al sud: piogge su Basilicata, Puglia, rilievi campani.

Meteo previsioni Mercoledì 18 ottobre 2023. Al nord: piogge a carattere sparso specie al Nordovest. Al centro: precipitazioni su alta Toscana, molte nubi altrove. Al sud: alternanza tra nubi e schiarite.

Meteo previsioni Giovedì 19 ottobre 2023. Al nord: tempo diffusamente instabile, calo termico. Al centro: instabile sull’alta Toscana, soleggiato altrove. Al sud: tanto sole e clima estivo.

Meteo tendenza prossimi giorni - weekend

Arriva il ciclone Medusa, tanta pioggia al Nord e al Centro, con rischio nubifragi; entro il weekend il maltempo si estenderà anche al sud.