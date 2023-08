Meteo, crollo dell'estate. Piogge e temperature giù di 18 gradi

Cambia completamente il clima

È IMMINENTE la FINE dell’Estate, che quest’anno sarà addirittura eclatante, prepotente!

Chi l’avrebbe mai detto che la stagione più calda dell’anno, dopo grossomodo 2 mesi di egemonia sull’Italia e sul Mediterraneo, sia in procinto di concludersi repentinamente, e anche malamente, in poche ore entro la fine di Agosto? Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Dall'Estate all'Autunno in un attimo! No, non è un titolo di un film, è quello che accadrà fra pochissimi giorni.

Caldo, afa e temperature ancora molto elevate insisteranno fino al weekend, a causa del'alito africano dell'anticiclone Nerone che continuerà a imporsi su tutto il Paese.

Ma poi crollerà tutto (è proprio il caso di dirlo) tra Sabato 26 e Domenica 27.

Se fino al 25 Agosto non sono previsti particolari scossoni, subito dopo avverrà una pesante rottura dell'Estate: una depressione in formazione sulla penisola scandinava, il ciclone POPPEA, inizierà ad abbassarsi gradualmente di latitudine, iniziando un'erosione della 'gobba anticiclonica' già a partire dalla giornata di Sabato 26 Agosto. I primi temporali inizieranno a presentarsi sui settori del nord-ovest, con piogge, acquazzoni e grandine in estensione dalle Alpi verso le pianure, per poi insistere, stavolta su quasi tutto Nord, nella giornata di Lunedì 28 Agosto.

Visti i forti contrasti termici ed igrometrici previsti (caldo ed umido preesistente provocato dall'anticiclone africano Nerone), il pericolo maggiore riguarderebbe le regioni del Centro-Nord: le correnti fresche in ingresso sarebbero in grado di provocare temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi come purtroppo la cronaca anche recente ci insegna.