New York, allarme ostriche killer: sono contaminate da un batterio mortale

A New York è allarme per le ostriche contaminate da un batterio che può portare alla morte

E' allarme ostriche a New York, il paradiso americano dove il pregiato mollusco si può gustare - sia cotto che crudo - letteralmente ovunque, anche nei classici chioschi in strada. Nella Grande Mela, e in alcune zone del Connecticut, lo Stato a nord di New York, sono stati registrati diversi casi di contaminazione da vibrione, un batterio molto raro e letale che si trova in acqua salata e che ha già portato alla morte di tre persone.

Secondo quanto riportano i media statunitensi, il vibrione appartiene alla stessa famiglia del batterio che causa il colera. Può provocare febbre, diarrea, mal di stomaco e vomito, ma anche ferite cutanee, vesciche, ascessi e ulcere. La sintomatologia più grave comprende setticemia che può portare fino alla morte. Il Cdc – il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie – ha stimato che una persona su cinque che viene infettata muore, ma molti dei sopravvissuti vanno incontro ad amputazioni degli arti. Nonostante questo, i ristoranti di New York non sembrano disposti a rallentare la vendita delle ostriche, che sono tra i vettori dell’infezione. Ma come si contrae questo batterio?

Le probabilità aumentano mangiando molluschi crudi o entrando in acqua con ferite aperte, incluso un semplice graffio. Ecco perché le autorità sconsigliano di fare il bagno nell'area di Long Island - l'isola situata di fronte agli stati di New York e Connecticut - a meno che non ci si fasci con delle bende. Sono in corso indagini per capire come abbia fatto il batterio a prolificare in quelle acque: potrebbe però essere colpa del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici.