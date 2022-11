Meteo da incubo, previsti allagamenti nel weekend: chi rischia di più

Meteo, torna il gelo: weekend da incubo. Previsti forti temporali e allagamenti, ecco le zone più a rischio

Come direbbero i protagonisti del Trono di Spade: “L’inverno sta arrivando”. Il clima soleggiato che ha accompagnato l’Italia nell’ultimo periodo sta per salutarci. I prossimi giorni, infatti, saranno caratterizzati da freddo e piogge abbondanti, con temperature decisamente autunnali.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano quanto già previsto: tra sabato 5 e domenica 6, grazie al passaggio di un insidioso vortice mediterraneo, l'Italia sarà interessata da un generale calo delle temperature, con diverse conseguenze su molte regioni. Lo assicura Mario Giuliacci sul suo sito personale.

Nella giornata di sabato 5 novembre, buona parte della penisola presenterà temperature inferiori alla media, e le piogge potranno interessare ancora parte del Nord-Est, con neve sull'arco alpino centro-orientale oltre i 1200 metri di quota.

Successivamente, occhi puntati su tutte le regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, dove potrebbero verificarsi forti temporali con allagamenti locali a causa della tanta energia in gioco (i mari sono ancora molto caldi) e degli intensi contrasti tra masse d'aria diverse.

Domenica, invece, la perturbazione si preparerà lentamente ad abbandonare l'Italia. Tuttavia, rimarranno condizioni di forte instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sicilia, dove saranno possibili altri rovesci temporaleschi.

Mentre, sul resto dell'Italia avremo spazi via via più soleggiati, grazie ad una rimonta dell'alta pressione, anche se le temperature saranno comunque in drastico calo a causa dei venti attesi dai quadranti settentrionali.