Meteo estate 2024: caldo mostruoso, scenari da incubo. Sarà un Inferno

Meteo estate caldo record, da paura



Dopo un Inverno anomalo, caratterizzato quasi per intero da temperature tutt'altro che fredde e da una siccità imperante, la prima parte della Primavera è risultata piuttosto dinamica e temporalesco.

Con queste premesse, che Estate dobbiamo aspettarci? Sarà veramente la più calda di sempre?

Ebbene, sono appena uscite le previsioni stagionali e sono a dir poco sorprendenti. Lo si legge su www.ilmeteo.it

Le prime anticipazioni confermano i timori degli esperti: sulla base degli ultimi aggiornamenti la prossima Estate sarà verosimilmente contraddistinta da temperature diffusamente oltre la media tra +1,5°C e +2°C tra Giugno e Luglio su buona parte Europa, Italia compresa.



Anomalia termica praticamente su tutta l'Europa meridionale, in particolare sul bacino del Mediterraneo a causa probabilmente di una maggiore ingerenza del famigerato anticiclone africano. Fino a 10-15 anni fa a dettar legge sul Vecchio Continente era la più mite alta pressione delle Azzorre (di origine oceanica). Ultimamente, invece, stiamo assistendo ad una sempre maggior ingerenza di masse d'aria provenienti dal Nord Africa, le responsabili delle ondate di caldo più forti e persistenti anche sul nostro Paese.

E' questa dunque una prima preoccupazione per l'inizio dell'Estate, peraltro in linea con quella degli ultimi anni, durante i quali il problema del cambiamento climatico si sta facendo sempre più evidente e pressante, anche sul nostro Paese. Studi recenti confermano che tra gli effetti del clima che cambia troviamo anche un aumento nella frequenza delle ondate di calore. A rendere ancor più insopportabile il caldo sono gli alti tassi di umidità (l'afa) ed il motivo è tutto geografico: infatti, le masse d'aria calda in arrivo dal continente africano si arricchiscono di umidità transitando sui nostri mari e questo inciderà sui tassi di umidità, provocando un maggior disagio a livello fisico.

Tra gli effetti di questo clima che cambia (verso il caldo) non va poi sottovalutato anche il rischio di eventi meteo estremi. Con il caldo aumenta anche l'energia potenziale in gioco e soprattutto i contrasti termici vengono particolarmente esaltati, creando un mix micidiale per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, alte anche fino a 10/15 km. Capita infatti che dopo un'ondata di caldo nei bassi strati dell'atmosfera, ristagnano ingenti quantità di umidità e calore. Successivamente, al primo refolo fresco e instabile in quota (solitamente in discesa dal Nord Europa), i moti convettivi (aria calda che sale) favoriscono la genesi di temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e in alcuni casi, per fortuna più rari, anche di trombe d'aria.

Dando uno sguardo, infine, alle proiezioni sul lunghissimo periodo, pare proprio che dovremo fare i conti con valori termici molto elevati e sopra la media anche per il mese di Agosto.