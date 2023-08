Meteo, estate addio! Fresco, piogge e bufere di neve. Svolta radicale

Meteo, cambia tutto davvero

È IMMINENTE la FINE dell’Estate, che quest’anno sarà addirittura ECLATANTE, PREPOTENTE!. Chi l’avrebbe mai detto che la stagione più calda dell’anno, dopo grossomodo 2 mesi di egemonia sull’Italia e sul Mediterraneo, sia in procinto di concludersi così repentinamente, e malamente direi, in poche ore entro la fine di Agosto? impossibile, a volte, una così forte correlazione tra Calendario e Stagione, come fosse il Calendario stesso a dettar legge sul clima! Che strano, non è vero? Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

In sostanza, l’avrete già capito, da Domenica 27 agosto - Lunedì 28 Agosto correnti fredde nord-atlantiche spingeranno verso l’Italia il ciclone POPPEA, si metteranno in marcia verso le Alpi e le valicheranno, non senza fatica, sia dalla Valle del Rodano, sia dalla Porta della Bora. Si volterà definitivamente così pagina: mentre le piogge ed i temporali si estenderanno dalle Alpi, dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia verso la Toscana ed il resto del Nord, altri temporali con grandine, sospinti da impetuosi venti di maestrale colpiranno la Sardegna e da qui il Lazio, la Campania ed il resto delle regioni centrali e meridionali fino alla Puglia, mentre Calabria e Sicilia, sfiorate dal refrigerio, ringrazieranno anch’esse i venti freschi di tramontana e maestrale dopo settimane roventi. Fiocchi di neve alternati a vere e proprie BUFERE, in calo dai 3300 ai 2000-2400m, sebbene non rappresentino un fatto del tutto eccezionale, faranno da cornice ad un evento tanto eclatante, quanto rapido, con un tracollo termico di 15°C da Nord a Sud da cui non ci risolleveremo più!

E alla fine di questo trambusto, non ci resterà che ricordarla questa Estate, per una Vacanza, un Weekend, o solo per un Giorno, una Notte, una Stella.