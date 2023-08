Meteo weekend, cambia tutto. Addio caldo. Nubifragi e crollo delle temperature

Meteo weekend, crollo delle temperature e perturbazione atlantica

Attenzione a ciò che succederà nell'ultimo Weekend di Agosto. Sabato 26 e Domenica 27 potrebbero essere le ultime due folli giornate di questa Estate 2023. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. Attualmente l'Italia è alle prese con una forte ondata di caldo africano causata dall'espansione dell'anticiclone Nerone.

L'alta pressione sub-sahariana non ha alcuna intenzione di abbandonare il nostro Paese e non lo farà senz'altro tutta la settimana appena iniziata, per la quale ci attendiamo anzi valori di temperatura record per il periodo, soprattutto al Centro-Nord. Di giorno si potranno facilmente raggiungere i 38-39°C su tante città settentrionali, della Toscana, dell'Umbria, del Lazio e della Sardegna.

La novità dell'ultima ora però è un possibile graduale cedimento della struttura anticiclonica a partire dal prossimo weekend.

Se fino a Domenica 27 il clima sarà ancora rovente su gran parte d'Italia, con un tempo soleggiato su gran parte delle regioni, le prima avvisaglie di un radicale cambiamento del tempo sembrano profilarsi proprio nel corso della giornata festiva quando sulle Alpi inizieranno a scoppiare dei temporali molto forti, con l'aria più fresca dall'Atlantico che inizierà ad addossarsi su questi settori.

Lo scontro tra il caldo preesistente e l'aria fresca in arrivo potrebbe dar vita a fenomeni atmosferici anche estremi, come grandinate eccezionali, piogge intense e forti raffiche di vento.

Entro la serata di Domenica 27 questi temporali potrebbero raggiungere anche le pianure del Nordest: attenzione, in particolare, a Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

All'inizio della prossima settimana l'aria fresca riuscirà verosimilmente a sfondare sul nostro Paese ponendo fine a questa ondata di caldo e anche all'egemonia dell'anticiclone africano Nerone.

Vedremo se nei prossimi giorni questa ipotesi sarà ulteriormente confermata.