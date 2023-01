Meteo febbraio, grosse sorpresa con l'ultimo aggiornamento. Invece che...

Meteo, febbraio. Prevsioni sorprendenti



Febbraio è in bilico. D'altronde, quando due colossi atmosferici si affrontano a volto scoperto, le conseguenze possono essere pesanti: è quanto accadrà nella dura sfida tra il gelo polare e un super anticiclone, scontro che dovrebbe caratterizzare il prossimo mese.

I due elementi, scrive www.ilmeteo.it, sono già in azione sullo scacchiere europeo: da un lato, quello più orientale, un crudo inverno sta portando gelo e neve, dall'altro, quello più occidentale, si manifestano condizioni decisamente meno burrascose e soprattutto precipitazioni quasi assenti. Con l'inizio di Febbraio questo braccio di ferro si acuirà ulteriormente e la sfida vedrà inizialmente trionfare l'alta pressione. Tuttavia, da Domenica 5 Febbraio una spinta dell'anticiclone delle Azzorre verso i settori nord-orientali europei richiamerà masse d'aria gelida direttamente dalla Russia verso il bacino del Mediterraneo: gioco forza, il quadro atmosferico generale volgerà così verso un contesto più freddo.



Aria molto fredda in arrivo sull'Italia dal 5 Febbraio. Da nordest si faranno via via sempre più incalzanti i freddi venti nord-orientali che interesseranno soprattutto i settori adriatici ed il Sud. Se ciò dovesse venir confermato è lecito attendersi un clima decisamente freddo con la possibilità pure di nevicate fino a bassissima quota; ovviamente, per i dettagli occorre aspettare ancora qualche giorno, vista la distanza temporale elevata, soprattutto per capire meglio dove si posizioneranno i minimi depressionari e dunque le zone maggiormente coinvolte dalle precipitazioni.

Febbraio riserva spesso grandi sorprese, per questo motivo non escludiamo la possibilità che il freddo possa estendersi anche ad altri settori. Non resta che seguire passo passo questa interessante evoluzione meteo sulla seconda parte dell'Inverno.