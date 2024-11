Meteo, freddo? C'è la data per una svolta invernale. Quando finisce il caldo anomalo

Meteo freddo da settimana prossima e inteso da metà novembre



Il freddo resta ancora molto lontano dall'Italia e probabilmente non si farà sentire almeno fino a metà Novembre. Secondo gli ultimi aggiornamenti non sono previsti infatti grossi cambiamenti sul fronte climatico nel brevissimo termine, con le temperature che si manterranno ben oltre la media del periodo. Vediamo le previsioni a medio-lungo termine in base a quanto scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Attualmente una vasta area di alta pressione si allunga dal Nord Africa fin verso l’Europa centrale. Essa è destinata ad avvolgere anche l'Italia almeno fino a Sabato 2 Novembre. In questa fase si prevedono valori prossimi ai 23-25°C al Centro-Sud, ma anche al Nord le temperature risulteranno miti, eccezion fatta solamente per alcune aree della Valle Padana dove la formazione di foschie o nebbie, fenomeni tipici in presenza delle alte pressioni autunnali o invernali, inibiranno l'irraggiamento solare, talvolta anche durante il giorno, impedendo ai termometri di salire come sul resto d'Italia.

A partire da Domenica 3 Novembre si inizieranno i primi segnali di cambiamento soprattutto dal punto di vista termico: uno spostamento dell’alta pressione verso il Nord Europa favorirà una discesa di aria fredda diretta principalmente verso i Balcani, ma l'Italia sarà coinvolta solo marginalmente. Gli unici effetti che si potranno notare saranno relativi ad una timida e graduale diminuzione al Nord e sui versanti adriatici. Con l'inizio della prossima settimana questo trend volto al raffreddamento proseguirà e ci aspettiamo valori termici più vicini alla media stagionale, specialmente su Valpadana, Triveneto e settori adriatici. Ancora piuttosto mite e con valori sopra le medie sul lato tirrenico ed Isole Maggiori.

Per poter assistere ad un poderoso raffreddamento con delle vere e proprie incursioni artiche e tipiche della stagione fredda, si dovrà attendere almeno la metà di Novembre. Infatti, proprio nella seconda parte del mese, non si esclude una fase probabilmente più dinamica e dunque la possibilità di assistere con maggiori probabilità alla prima intensa irruzione di aria fredda dal sapor tardo-autunnale.